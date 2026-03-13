GUIDONIA – Donata una telecamera antincendio alla Protezione Civile GOIR: individua focolai fino a 10 chilometri

Un nuovo strumento tecnologico per la prevenzione degli incendi entra in dotazione alla Protezione Civile GOIR di Guidonia Montecelio.

Lo annuncia in una nota il Consigliere Comunale di Forza Italia Tivoli Enrico Pagliaroli.

Questa mattina, venerdì 13 marzo, l’imprenditore Anthony Martini, della Pagliani Service, ha donato una telecamera a lungo raggio capace di individuare focolai e colonne di fumo fino a 10 chilometri di distanza.

Si tratta di una tecnologia avanzata che consentirà un monitoraggio più efficace del territorio, permettendo di individuare tempestivamente eventuali principi di incendio e favorendo interventi più rapidi da parte delle squadre di emergenza.

Alla consegna erano presenti anche le rappresentanti di Azzurro Donna Guidonia Montecelio Maria Cristina Luciano e Marianna De Maio, insieme all’ex assessore ai servizi sociali Marco Berlettano e al consigliere comunale di Tivoli Enrico Pagliaroli, che hanno voluto testimoniare la loro presenza a sostegno di un’iniziativa importante per la sicurezza della comunità.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Protezione Civile GOIR di Guidonia Montecelio, che ha ringraziato l’imprenditore Anthony Martini e la Pagliani Service per il gesto concreto a favore del territorio e per il contributo al potenziamento degli strumenti di prevenzione degli incendi.

L’iniziativa rappresenta un esempio positivo di collaborazione tra imprese, volontariato e istituzioni, fondamentale per rafforzare le attività di protezione civile e la salvaguardia del territorio.