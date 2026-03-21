CASTEL MADAMA – I fighter castellani protagonisti al Campionato Regionale di MMA

Una medaglia d’oro e una di bronzo.
E’ il bilancio della partecipazione degli atleti dell’associazione KGC Yugen Dojo di Castel Madama al Campionato Regionale Federkombat dedicato alle MMA (Mixed Martial Arts) e tenutosi al PalaTorrino di Roma sabato scorso 14 marzo.
Il medagliere della spedizione castellana si è arricchito di due podi prestigiosi che confermano l’alto livello tecnico della scuola locale.
Lorenzo Di Luigi Ciannelli ha vinto la Medaglia d’Oro e il Titolo Regionale, mentre Alessio Lucia si è aggiudicato la Medaglia di Bronzo, al termine di una prova di grande carattere.
Nonostante un’ottima prestazione, Emanuele Stocchi si è dovuto arrendere al secondo round, dimostrando comunque il valore e la tenacia che contraddistinguono gli atleti del Dojo.
L’Amministrazione Comunale di Castel Madama esprime profondo orgoglio e viva soddisfazione per gli straordinari risultati.
”Vedere il nome di Castel Madama primeggiare nelle competizioni regionali è motivo di grande vanto per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Michele Nonni – Questi giovani atleti sono l’esempio di come la disciplina e l’impegno portino a traguardi d’eccellenza”.
“I complimenti più sinceri vanno a Lorenzo e Alessio per le medaglie conquistate, ma anche a Emanuele per il coraggio dimostrato sul ring – ha aggiunto l’Assessore allo Sport Stefano Scardala – Un ringraziamento speciale va al Maestro Gabriele Cera, la cui guida tecnica e pedagogica è fondamentale per la crescita sportiva e umana di questi ragazzi.
La KGC Yugen Dojo si conferma una realtà d’eccellenza del nostro territorio”.
Il cammino della KG Yugen Dojo non si ferma qui. Il prossimo importante appuntamento è fissato a Taranto, dove i colori di Castel Madama saranno difesi da Emanuele Stocchi, in cerca di riscatto, e da Giammarco Caccialupi.
“A tutta la squadra, ai tecnici e ai dirigenti va l’augurio di proseguire su questa strada di successi, portando sempre in alto i valori dello sport e del nostro paese”, è il messaggio dell’amministrazione comunale.
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