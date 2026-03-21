CASTEL MADAMA – I fighter castellani protagonisti al Campionato Regionale di MMA

Una medaglia d’oro e una di bronzo.

E’ il bilancio della partecipazione degli atleti dell’associazione KGC Yugen Dojo di Castel Madama al Campionato Regionale Federkombat dedicato alle MMA (Mixed Martial Arts) e tenutosi al PalaTorrino di Roma sabato scorso 14 marzo.

​Il medagliere della spedizione castellana si è arricchito di due podi prestigiosi che confermano l’alto livello tecnico della scuola locale. ​Lorenzo Di Luigi Ciannelli ha vinto la Medaglia d’Oro e il Titolo Regionale, mentre Alessio Lucia si è aggiudicato la Medaglia di Bronzo, al termine di una prova di grande carattere. Nonostante un’ottima prestazione, Emanuele Stocchi si è dovuto arrendere al secondo round, dimostrando comunque il valore e la tenacia che contraddistinguono gli atleti del Dojo.

L’Amministrazione Comunale di Castel Madama esprime profondo orgoglio e viva soddisfazione per gli straordinari risultati.

​”Vedere il nome di Castel Madama primeggiare nelle competizioni regionali è motivo di grande vanto per tutta la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Michele Nonni – Questi giovani atleti sono l’esempio di come la disciplina e l’impegno portino a traguardi d’eccellenza”.

“I complimenti più sinceri vanno a Lorenzo e Alessio per le medaglie conquistate, ma anche a Emanuele per il coraggio dimostrato sul ring – ha aggiunto ​l’Assessore allo Sport Stefano Scardala – Un ringraziamento speciale va al Maestro Gabriele Cera, la cui guida tecnica e pedagogica è fondamentale per la crescita sportiva e umana di questi ragazzi.

La KGC Yugen Dojo si conferma una realtà d’eccellenza del nostro territorio”.