GUIDONIA – Incidente in scooter sulla “48”, la vittima è Marco Croitoru

Si chiamava Marco Croitoru, aveva 19 anni e da pochi mesi risiedeva a Guidonia Centro.

E’ la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 19 marzo, in via Casal Bianco, meglio nota come “48”, la strada provinciale che collega Guidonia e Settecamini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sul caso la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sulla salma del ragazzo presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università Tor Vergata di Roma.

La dinamica dell’incidente stradale è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Colleferro.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’incidente è avvenuto verso le ore 21,30 al chilometro 4 di via Casal Bianco.

Marco Croitoru viaggiava in sella ad uno scooter Benelli 300 proveniente da Roma e diretto verso casa.

Per cause in corso di accertamento lo scooter del giovane si è scontrato con la Honda 600 di un 59enne italiano residente a Velletri.

A seguito dell’impatto il 19enne è stato sbalzato di sella e le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Guidonia e dell’Ares 118 di Settecamini: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, Marco Croitoru è deceduto sul posto.

Il conducente della Honda è stato invece trasportato al policlinico “Umberto I” di Roma in codice rosso per dinamica.