“Buche e vibrazioni danneggiano casa”: Eva Mikula risarcita da Comune e Provincia

Le auto, e in particolare i camion, sfrecciavano a tutte le ore del giorno e della notte.

Ma le condizioni del manto stradale erano talmente ammalorate da provocare vibrazioni da far perdere non soltanto il sonno, ma addirittura la staticità dell’abitazione.

E’ andata avanti così per anni, ma alla fine la proprietaria di casa l’ha spuntata ottenendo un risarcimento danni per complessivi 14.841 euro e 32 centesimi da Roma Capitale e dalla ex Provincia di Roma.

Un tratto della via Braccianese

La vicenda emerge dalla determina numero 2985 firmata martedì 30 giugno da Stefano Monni, Dirigente alla Viabilità di Città Metropolitana di Roma, e pubblicata all’Albo Pretorio stamane, giovedì 2 luglio.

Con l’atto viene disposta la liquidazione di 7.420 euro e 66 centesimi a favore di Roma Capitale coobbligata in solido nella causa civile conclusasi con la sentenza numero 4874/2021 del Tribunale Ordinario di Roma.

A citare in causa i due Enti è stata Eva Edit Mikula, 50 anni, romena cresciuta a Budapest, nota come ex compagna di Fabio Savi, uno dei tre componenti della Banda della Uno bianca, il gruppo criminale attivo in Emilia Romagna e Marche che tra il 1987 e il 1994 commise 103 rapine a mano armata, provocando la morte di 24 persone e il ferimento di altre 114.

Nei sette processi penali Eva Mikula è stata assolta da tutte le accuse e da due decenni si è rifatta una vita nelle campagne della provincia a nord di Roma.

Ma proprio quando pensava di aver raggiunto la serenità nella sua abitazione lungo la via Braccianese, Eva Mikula ha dovuto fare i conti con le condizioni dell’asfalto nella Capitale e in provincia.

Dalla determina numero 2985 si evince che il caso inizia 13 anni fa, quando Eva Edit Mikula richiede e ottiene due sopralluoghi da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA LAZIO) rispettivamente il 18 luglio 2013 e l’11 dicembre 2013.

A seguito del monitoraggio dei valori acustici e vibratori del traffico veicolare, i tecnici Arpa registrano valori non conformi alla normativa vigente per cui emerge la necessità di un piano complessivo di risanamento acustico, individuando la priorità di intervento in relazione all’entità del superamento dei limiti e alla quantità della popolazione esposta.

Eva Edit Mikula, 50 anni, nota come ex compagna di uno dei componenti della Banda della Uno bianca

A quel punto, Eva Mikula presenta nei confronti di Città Metropolitana e di Roma Capitale ricorso per Consulenza Tecnica in via Preventiva presso il Tribunale Civile di Roma finalizzata ad accertare l’inquinamento acustico da traffico veicolare davanti alla sua abitazione.

L’obiettivo è ottenere un risarcimento danni per perdita del valore commerciale del villino di proprietà: così la Mikula lamenta un eccesso di inquinamento acustico dovuto al traffico veicolare soprattutto di mezzi pesanti nel tratto di strada della Via Braccianese, nonché alle cattive condizioni in cui versava l’asfalto della strada piena di avvallamenti e buche, tali da provocare vibrazioni pregiudizievoli alla staticità dell’immobile.

Il CTU nominato dal giudice concorda con Eva Mikula e, all’esito delle operazioni peritali, certifica che il superamento dei limiti della tollerabilità delle vibrazioni concorre alla formazione dei danni architettonici all’abitazione.

Inoltre il Consulente Tecnico del Tribunale individua la causa dei superamenti nella intensità, nella mole e nella velocità del traffico in concorso con lo stato dell’uso del piano viabile e con la ridotta distanza – 5 metri circa – dell’abitazione dalla strada;

Nel corso della causa il CTU evidenzia che i danni all’abitazione sono da addebitare ad una mancata e/o tardiva manutenzione del tratto stradale antistante casa Mikula.

Il Tribunale di Roma ha anche stabilito che la custodia della strada è passata a Roma Capitale dal marzo 2013, ma i danni lamentati risalirebbero certamente ad un’epoca anteriore, per questo il giudice ha ritenuto la responsabilità in solido in capo sia a Città Metropolitana che a Roma Capitale, ciascuno per il proprio 50%.