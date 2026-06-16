GUIDONIA – Dario Angilletti è Campione Italiano Under 17 di pugilato

Ha battuto i migliori atleti della competizione rappresentanti di diverse regioni dello Stivale.

Così Dario Angilletti, 15enne di Setteville di Guidonia, ha conquistato il podio più alto ai Campionati italiani Under 17 maschili di boxe organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana a Chianciano Terme nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno.

Durante la tre giorni si sono confrontati i campioni regionali di ogni regione italiana, di età compresa tra i 14 e i 17 anni in corsa per il titolo di Campione Italiano 2026.

Dario Angilletti, atleta della Filippella Boxe Setteville, ha rappresentato il Lazio per la categoria 80 chilogrammi e ha battuto nell’ordine ai quarti di finale con il verdetto di 4-1 il Campione dell’Emilia Romagna e in semifinale con un verdetto di 5-0 il Campione delle Marche e già Campione italiano 2025.

In finale Dario Angilletti ha sconfitto il campione pugliese vincendo ai punti dopo un match brillante e molto combattuto.

Studente di Informatica presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandro Volta”, da circa 2 anni e mezzo Dario si allena nella palestra Filippella Boxe Setteville, nota per i campioni che crea tra dilettanti e professionisti, sotto la guida dei maestri Francesco Splendori e Filippella Domenico.

La sua squadra del cuore è la Roma e da quando è entrato nella palestra di Boxe a Setteville si è appassionato al pugilato a tal punto da aver già partecipato ai ritiri con la Nazionale Italiana.

Prossimamente il neo Campione italiano di boxe indosserà di nuovo la canotta azzurra per impegni internazionali.