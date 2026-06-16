TIVOLI – “Oltre le nuvole, il volo in parapendio è una lezione di umanità”

In riferimento al video TIVOLI – “TuttinVolo”: il parapendio abbatte ogni barriera, da Sonia Reppucci, degente presso “Villa Sila” a Mentana, riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta dal titolo “OLTRE LE NUVOLE: quando il volo in PARAPENDIO diventa una Lezione di UMANITÀ”:

Sonia Reppucci a “TuttinVolo”, la manifestazione organizzata sabato scorso a Monte Ripoli a Tivoli

“​Ci sono esperienze che, per quanto tu possa ripeterle, non perdono mai quel sapore di unicità.

Volare è una di queste.

Sabato 13 Giugno ho avuto il privilegio di partecipare nuovamente a TUTTI IN VOLO, la Manifestazione dedicata alle persone con disabilità che permette di staccare i piedi da terra e guardare il mondo dall’alto, a bordo di un Parapendio.

Eppure, se devo essere sincera, la magia più grande quest’anno non è scattata una volta in volo, ma è iniziata molto prima, sulla terraferma.

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UNA MACCHINA MOSSA DAL CUORE

Ciò che mi ha profondamente colpita e commossa è stata la straordinaria, immensa Umanità che si respirava in ogni angolo. L’intera Manifestazione è stata offerta a Titolo completamente Gratuito per Noi partecipanti, il che è già un grande segno di Sensibilità, ma è l’Attenzione ai Dettagli e il Calore Umano di chi c’era a fare la vera differenza.



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Un GRAZIE immenso va a tutta la Macchina Organizzativa: dagli Assistenti a Terra agli Istruttori al Volo, fino agli Sponsor che hanno reso possibile ogni cosa. A proposito di sponsor: impeccabili!

Ci hanno coccolati dall’inizio alla fine, dalle T-shirt e i Berrettini d’ordinanza fino alle delizie dello Stand Alimentare. E lasciatemelo dire, hanno pensato proprio a tutto, visto che, per la gioia infinita delle mie papille gustative e del mio palato, c’era persino un delizioso dolcetto incluso. Un vero momento di coccola e dolcezza a cui era impossibile resistere!

ANGELI CUSTODI E “AUTISTA” SPECIALI

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Se sono riuscita a vivere questa giornata indimenticabile, il merito va in primis al presidente Franco Terenzi.

Un Ringraziamento Speciale va a lui, non solo per la gestione dell’evento, ma per un gesto di squisita generosità: insieme alla sua compagna Fabiana, una persona semplicemente Deliziosa e Gentilissima, si è offerto di accompagnarmi di persona con un Servizio di Trasporto Gratuito, senza il quale non avrei potuto partecipare.

Quando si dice “andare oltre il proprio dovere”.

​IL BRIVIDO DEL VOLO

​E poi, finalmente, il Cielo.

Una volta imbracata, ogni timore si è sciolto.

Una dedica Speciale e un GRAZIE dal Profondo del Cuore vanno al mio Istruttore Emanuele Gandola: come ogni anno, con la sua eccellente Professionalità e la sua immensa Dolcezza, ha saputo regalarmi un momento di Felicità pura estremamente commovente.

​”Tutti in volo” non è solo una giornata di sport alternativo, è la dimostrazione che, quando l’altruismo e l’empatia si mettono al comando, le barriere non esistono più.

Si vola alto, tutti insieme.

Ed è bellissimo”.