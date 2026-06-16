GUIDONIA – Quasi uno su tre con debiti: al Liceo Majorana il Linguistico guida la classifica dei rimandati

di Francesca Romana Severini
Pochi bocciati e parecchi rimandati.
E’ in sintesi il bilancio degli scrutini per l’anno scolastico 2025-2026 all’Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Majorana”, con sede in via Roma 298, a Guidonia.
Tiburno.Tv ha analizzato gli esiti scolastici negli indirizzi Linguistico, Scientifico e Musicale ed emerge un quadro complessivamente positivo, caratterizzato da percentuali di non ammissione contenute.
Importante è invece, il numero elevato di studenti che arrivano a fine anno senza una valutazione definitiva, segno di un percorso che per molti resta ancora in equilibrio.
Nel liceo linguistico si concentra il livello più alto di sospensioni del giudizio.
Nelle classi prime dove sono presenti 168 studenti si registra il 4,2% di bocciature e il 23,2% di sospensioni, valore che rimane stabile nelle seconde (165 alunni) con il 23,6%.
Il dato cresce ulteriormente nelle terze (120 studenti), dove raggiunge il 28,3%, a fronte di bocciature ferme al 3,3%. Un netto miglioramento si osserva nelle quarte (105 alunni), con l’azzeramento delle bocciature e una riduzione delle sospensioni all’8,6%. In quinta su 100 studenti, infine, tutti risultano ammessi all’esame di Stato.
L’indirizzo scientifico presenta un andamento più equilibrato.
Nelle classi prime su 138 studenti le bocciature sono pari al 4,34% e le sospensioni al 15,9%; nelle seconde con 130 alunni i valori scendono rispettivamente al 3,1% e al 9,2%. Anche in questo caso il terzo anno rappresenta un momento di maggiore criticità: su 115 studenti, il 20% presenta un giudizio sospeso, mentre le bocciature si attestano al 3,5%. Nelle quarte (115 alunni) si registra un miglioramento, con lo 0,9% di bocciature e il 12,2% di sospensioni. In quinta su 141 studenti non si rilevano non ammessi.
Più contenuti i numeri dell’indirizzo musicale, che tuttavia evidenzia una criticità iniziale marcata. Nelle classi prime (30 studenti) si registra il 6,7% di bocciature e il 30% di sospensioni, il valore più elevato tra gli indirizzi considerati. Già dalle seconde con 28 alunni , però, le bocciature si azzerano e le sospensioni scendono al 17,9%.
Il percorso appare poi stabilizzarsi completamente nel triennio: nelle classi terze (25 studenti) e quarte (20 alunni) non si registrano né bocciature né giudizi sospesi, andamento confermato anche in quinta, dove tutti i 21 studenti sono ammessi all’esame di Stato.
Il bilancio positivo è condiviso dalla dirigente scolastica Roberta Moncado, che traccia un bilancio complessivo al termine del suo primo anno alla guida dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Guidonia.
«L’anno scolastico si è inizialmente presentato complesso – commenta la preside – ma ad oggi non posso che dirmi profondamente soddisfatta dei traguardi raggiunti. Grazie a una straordinaria sinergia con tutto lo staff e con la comunità scolastica, non ultimo grazie all’enorme valore dei nostri ragazzi, che si sono dimostrati splendidi e pieni di risorse, siamo riusciti a fare un ottimo lavoro.
Gli esiti degli scrutini, decisamente incoraggianti — dal 4,4% dei non ammessi a giugno del 2024/25 al 2,9% dell’anno in corso — confermano che la strada intrapresa è quella giusta e premiano l’impegno di tutta la nostra comunità scolastica.
Del resto, come diceva Piero Calamandrei: “La scuola non è solo luogo di istruzione, ma l’organo centrale della democrazia e della crescita comune”».