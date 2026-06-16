L’amministrazione comunale di Tivoli prosegue l’iter per trasformare il Parco Rosmini in un parcheggio multipiano e strutture commerciali.

Ieri, lunedì 15 giugno, sono iniziati i sondaggi finalizzati alla redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per la trasformazione dell’area dello storico Parco annesso all’ex Istituto Pedagogico oggi sede del Centro di Formazione Professionale “Tivoli Forma”.

Vale la pena ricordare che il 6 maggio scorso con la determina numero 1435 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci ha affidato alla “Società Unigeo Srl” di Roma l’esecuzione di indagini geologiche e geognostiche finalizzate alla redazione di un Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per un importo complessivo di 20.138 euro e 54 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Vale la pena ricordare che il 10 ottobre 2025 con la determina numero 2867 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il dirigente Tullio Lucci aveva già affidato uno studio geologico alla “Geolapa Stp Srl” di Tivoli, anch’essa incaricata di redigere un piano d’indagine e successiva relazione geologica finalizzata alla redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per la trasformazione dell’area del Parco Rosmini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’importo complessivo dell’incarico ammontava a 12.053 euro e 60 centesimi.

Mercoledì scorso 10 giugno con la determina numero 1813 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente Tullio Lucci ha invece affidato alla Dottoressa Federica Mancini i servizi tecnici relativi all’assistenza archeologica nell’ambito della redazione di un DOCFAP per la realizzazione del multipiano per un importo omnicomprensivo di 2.496 euro.

Inoltre il 14 novembre 2025 con la Determinazione numero 3288 era già stato affidato sempre alla Dottoressa Federica Mancini l’incarico di una relazione archeologica comprensiva della analisi storico critica e VPA del sito, anch’essa finalizzata alla redazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP).