ARSOLI – Escursionista disperso recuperato dai Vigili del Fuoco

Si era disperso in un’area impervia a causa del caldo.
Così nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 luglio, i vigili del fuoco hanno recuperato un escursionista di 56 anni in Localita Santuario Dell’illuminata presso il comune di Arsoli.
Secondo una nota del Comando provinciale di Roma, verso le ore 12 sono stati inviati sul posto due squadre di Vigili del Fuoco, la 14/A di Subiaco ed il Nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale), un’unità operativa altamente specializzata negli interventi in scenari impervi, su terreni montani o in ambienti ipogei, su strutture verticali e in superficie in acque mosse o alluvionali.
Una volta raggiunto, l’escursionista è stato riportato dai pompieri e dai Carabinieri Forestali di Arsoli presso la sua autovettura, dove ad attenderlo c’era il personale sanitario del 118 per le cure del caso.