A24 Roma: chiusura notturna tratta Tangenziale Est – Portonaccio

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione sulla Tangenziale Est da parte di Roma Capitale, dalle ore 21:00 di domani, giovedì 18 giugno, alle ore 05:00 del giorno successivo, si renderà necessario disporre la chiusura al traffico della tratta autostradale del Tronco di Penetrazione Urbana dell’autostrada A24 compresa tra la Tangenziale Est e lo Svincolo di Portonaccio in entrambe le direzioni di marcia.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, per tutti i veicoli provenienti da A24/A25/GRA e diretti verso la Tangenziale Est, sarà disposta l’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Via Portonaccio, con possibilità di proseguire su Via di Galla Placidia, e sarà interdetto l’accesso per tutti i veicoli provenienti da Via Torelli e diretti verso la Tangenziale Est; inoltre, per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Est e diretti verso il GRA/A24/A25, sarà interdetto l’accesso all’autostrada A24, che sarà possibile attraverso lo Svincolo di Portonaccio in direzione del GRA.