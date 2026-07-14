FIANO ROMANO – Lutto nella comunità islamica: è morto l’Imam Salameh Ashour

E’ ricordato come un uomo di grande fermezza e gentilezza, un amico dell’Italia e una voce libera Palestinese.

E’ scomparso improvvisamente Salameh Ashour, intellettuale, Imam della comunità islamica “Nour Assalam” di Fiano Romano, già Presidente della Comunità Palestinese di Roma e del Lazio e punto di riferimento dell’Agenzia Nova.

Un messaggio di cordoglio è stato espresso dal Comune di Fiano Romano guidato dal sindaco Davide Santonastaso.

“Figura di grande impegno civile e religioso, è stato per anni un riferimento per il dialogo, la solidarietà e la coesione della nostra comunità – si legge nella nota – L’Amministrazione comunale porge le più sentite condoglianze alla famiglia, alla Comunità Islamica di Fiano Romano e a tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e spirituale”.

In una nota, la Comunità Musulmana Romana ha espresso profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Salameh Ashour e lo ricorda come una figura di alto profilo umano e culturale, profondamente impegnata sul piano civile e religioso.

Un messaggio è stato espresso dall’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii).

“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa del fratello Salameh Ashour, figura storica della comunità musulmana palestinese e italiana, da tanti anni presente e attiva nella Capitale – si legge nella nota – Chi lo ha conosciuto ne ricorda la bontà, la mitezza, la generosità e il servizio costante alla comunità.

Chiediamo ad Allah, l’Altissimo, di accoglierlo nella Sua infinita misericordia, di perdonare le sue mancanze, di ampliare la sua dimora nella tomba e di concedergli il più alto grado del Paradiso.

Che Allah dia pazienza e consolazione alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità che oggi lo piange.

A Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno”.

La scomparsa dell’Imam Salameh Ashour è stata annunciata sulla pagina di Palestina Libera.

“Persona di grande fermezza e gentilezza nello stesso tempo – si legge nella nota – Un amico dell’Italia e una voce libera Palestinese, le cui parole erano sempre, Giustizia e Libertà per il Popolo Palestinese e Pace per tutti gli Uomini di Buona Volontà.

Una bella persona, lo possiamo dire con cognizione di causa avendolo conosciuto”.