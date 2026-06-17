GUIDONIA – Città più bella: il Comune pubblicizza lo sfalcio dell’erba

Il Comune di Guidonia Montecelio informa che questa mattina, mercoledì 17 giugno, hanno preso avvio gli interventi di sfalcio dell’erba programmati sull’intero territorio comunale.

Le attività, coordinate dall’Ufficio Ambiente, prevedono l’impiego di più Squadre operative impegnate nelle diverse frazioni.

Stando ad un comunicato stampa, è attualmente in corso un intervento nell’area “La Sorgente”, a Colle Fiorito, a seguire si interverrà a Guidonia.

A partire da domani, inoltre, entrerà in attività una seconda Squadra che proseguirà gli interventi ad Albuccione e Villalba, per poi proseguire a Villanova, La Botte, Pichini, Setteville, Marco Simone, Montecelio, Colleverde, Parco Azzurro e Poggio Fiorito.

Stando sempre al comunicato stampa, si tratta di una pianificazione di massima, che potrà potrà subire variazioni in corso d’opera sia a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse sia in relazione a esigenze o urgenze segnalate dagli Uffici comunali.