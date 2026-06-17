GUIDONIA – “Giornata della Salute”, visite specialistiche gratuite in parrocchia

Si terrà domenica prossima 21 giugno presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia la “Giornata della Salute”, iniziativa promossa dal Rotary Club Guidonia Montecelio e dal Rotaract Club di Guidonia Montecelio.

Patrocinata dalla Asl Roma 5 e dal Comune di Guidonia Montecelio, la Giornata inizia alle 8,30 e termina alle ore 13,30 e sarà dedicata alla prevenzione andrologica e ginecologica.

Sono previste le seguenti visite specialistiche gratuite grazie alla collaborazione con “Esatte”, “Di Fraia Laboratori Srl”, “Consultorio Familiaris Consortio”, “Volontario per Te Odv”, l’organizzazione di volontariato “Michela Stella Maris” e “+ Vista”:

– Osteopata

– Neurochirurgo

– Ginecologo

– Andrologo

– Ostetricia

– Diabetologo

– Endocrinologo

– Bio-Nutrizionista

– Fisioterapista

– Cardiochirurgo

– Cardiologo

– Chirurgo Plastico

– Ortopedico

– Angiologo

– Dermatologo

– Naturopata

– Ecografie ed Elettrocardiogramma

– Controllo vista ed udito

– Controllo glicemia