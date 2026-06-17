GUIDONIA – “Giornata della Salute”, visite specialistiche gratuite in parrocchia

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 17 Giugno 2026

Iniziativa promossa dal Rotary e dal Rotaract Club col patrocinio di Asl e Comune

Si terrà domenica prossima 21 giugno presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia la “Giornata della Salute”, iniziativa promossa dal Rotary Club Guidonia Montecelio e dal Rotaract Club di Guidonia Montecelio.

Patrocinata dalla Asl Roma 5 e dal Comune di Guidonia Montecelio, la Giornata inizia alle 8,30 e termina alle ore 13,30 e sarà dedicata alla prevenzione andrologica e ginecologica.

Sono previste le seguenti visite specialistiche gratuite grazie alla collaborazione con “Esatte”, “Di Fraia Laboratori Srl”, “Consultorio Familiaris Consortio”, “Volontario per Te Odv”, l’organizzazione di volontariato “Michela Stella Maris” e “+ Vista”:

– Osteopata

– Neurochirurgo

– Ginecologo

– Andrologo 

– Ostetricia 

– Diabetologo 

– Endocrinologo 

– Bio-Nutrizionista 

– Fisioterapista 

– Cardiochirurgo 

– Cardiologo 

– Chirurgo Plastico 

– Ortopedico 

– Angiologo 

– Dermatologo 

– Naturopata 

– Ecografie ed Elettrocardiogramma 

– Controllo vista ed udito 

– Controllo glicemia 

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