GUIDONIA – “Giornata della Salute”, visite specialistiche gratuite in parrocchia

Si terrà domenica prossima 21 giugno presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia la “Giornata della Salute”, iniziativa promossa dal Rotary Club Guidonia Montecelio e dal Rotaract Club di Guidonia Montecelio.
Patrocinata dalla Asl Roma 5 e dal Comune di Guidonia Montecelio, la Giornata inizia alle 8,30 e termina alle ore 13,30 e sarà dedicata alla prevenzione andrologica e ginecologica.
Sono previste le seguenti visite specialistiche gratuite grazie alla collaborazione con “Esatte”, “Di Fraia Laboratori Srl”, “Consultorio Familiaris Consortio”, “Volontario per Te Odv”, l’organizzazione di volontariato “Michela Stella Maris” e “+ Vista”:
– Osteopata
– Neurochirurgo
– Ginecologo
– Andrologo
– Ostetricia
– Diabetologo
– Endocrinologo
– Bio-Nutrizionista
– Fisioterapista
– Cardiochirurgo
– Cardiologo
– Chirurgo Plastico
– Ortopedico
– Angiologo
– Dermatologo
– Naturopata
– Ecografie ed Elettrocardiogramma
– Controllo vista ed udito
– Controllo glicemia