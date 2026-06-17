GUIDONIA – Maturità 2026, domani la prima prova per 496 studenti

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 17 Giugno 2026

Accesso record con il 99%, in sei ripeteranno il quinto anno

di Francesca Romana Severini

Tutto pronto per la maturità 2026: domani gli studenti torneranno tra i banchi per la prima prova scritta di italiano.

Nel territorio di Guidonia Montecelio saranno 496 gli studenti ammessi all’esame di Stato su un totale di 502, pari a un 98,99% di ammissioni, mentre solo 6 studenti resteranno esclusi.

Un dato che conferma un andamento complessivamente molto positivo, ma che continua a mostrare differenze tra indirizzi e percorsi scolastici.

A distinguersi sono soprattutto i licei, dove la promozione è praticamente totale. All’Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Majorana” con sede a Guidonia in via Roma 298, negli indirizzi linguistici, scientifici e musicali, nessuno resta indietro, segnando il 100% in ogni percorso.

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Percentuali altissime anche nel Liceo delle Scienze Umane a Guidonia in Piazza Alfredo Barbieri, dove solo l’1,41% non accede all’esame ovvero uno studente su 71.

Parte bene anche l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Guidonia con sede in via Roma 296b e il Polo Tecnico ex Leonardo Pisano, in via Antonio de Curtis 7-8, con percentuali di non ammissione rispettivamente dell’1,98% (2 su 101) e del 3,17% (2 su 63).

Nel complesso, dunque, la quasi totalità degli studenti si prepara ad affrontare la prima prova di domani. Se da un lato la maturità resta un traguardo raggiunto da quasi tutti, dall’altro emergono ancora differenze tra indirizzi liceali e tecnici.

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Domani il via ufficiale con il tema di italiano: per centinaia di studenti sarà il primo passo verso il diploma, in un quadro che conferma un’alta percentuale di successo nel territorio.

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