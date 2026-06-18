TIVOLI TERME – Festa al Parco Lotti Antonelli: tre giorni di musica, spettacoli e divertimento

di Francesca Romana Severini

Da domani, venerdì 19 giugno, a domenica 21 torna la seconda edizione della Festa al Parco Lotti Antonelli, in programma presso il parco di Piazza Enrico Riziero Galvaligi, a Tivoli Terme.

L’evento, a ingresso gratuito, offrirà tre giornate ricche di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli, tra musica dal vivo, spettacoli, animazione, street food, attività creative e concorsi.

Un’occasione per vivere il quartiere all’insegna della condivisione e del divertimento, in un clima di festa aperto a tutta la comunità.

Il programma prenderà il via venerdì 19 alle ore 18:00 con lo spettacolo di danze sportive a cura dell’Associazione Dilettantistica Danza Sportiva Aniene.

Alle ore 21:00 la serata proseguirà con “Notte Italiana”, un viaggio tra le più grandi hit della musica italiana.

Sabato 20 la giornata inizierà alle ore 9:30 con la Santa Messa in memoria del Generale Enrico Riziero Galvaligi.

Alle ore 10:00 seguirà il concerto della Fanfara dei Carabinieri.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, spazio al Circo del Clown Fagiolino, mentre in serata salirà sul palco “Il mondo che vorrei”, tribute band dedicata a Vasco Rossi.

Domenica 21, alle ore 9:00, si svolgerà il concorso di pittura estemporanea “Colori in Libertà”, organizzato dall’associazione Alberone Eventi APS.

La manifestazione si concluderà alle ore 20:00 con il New Voice Talent on Tour, concorso canoro curato dalla stessa associazione, seguito dalla premiazione finale.

L’intera festa è promossa da Dream Coffee Bar Giannone’s Family (Bar del Parco Lotti Antonelli), TecnoCasa Guidonia, Conad di Villalba, Manutenzioni Ciocci Maurizio, Matyrus, Barber Shop Baffo, Farmacia Sant’Anna, Dierre Soluzioni Elettriche, Nabi Estetica, Pasquali Auto, Giannangeli, Macelleria Roberto, Alberone Eventi APS, Cart 89 e Fo, con il patrocinio del Comune di Tivoli.

A sottolineare lo spirito dell’iniziativa è Gloria Giannone, titolare del Dream Coffee Bar Giannone’s Family e gestore del punto ristoro all’interno del Parco Lotti Antonelli: «Per noi la seconda edizione della Festa al Parco rappresenta un modo per riunire e far divertire grandi e piccini.

È una festa pensata per la comunità, un’occasione per stare insieme all’aperto e condividere la serata.

È motivo d’orgoglio poter regalare giornate di divertimento e spensieratezza, ascoltando buona musica e gustando buon cibo».