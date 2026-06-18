FIANO ROMANO – Tari, bollette inviate agli utenti sbagliati

Il Comune di Fiano Romano informa la cittadinanza che, nell’ambito delle attività di postalizzazione degli avvisi TARI, è stata riscontrata una criticità tecnica che ha determinato, in una quota limitata di invii, un disallineamento tra il nominativo riportato sulla copertina e il documento contenuto all’interno.

L’Amministrazione, non appena rilevata l’anomalia, si è immediatamente attivata per circoscrivere il fenomeno, richiedendo il blocco delle ulteriori spedizioni e avviando le necessarie verifiche per una puntuale ricostruzione dei casi interessati.

Il Comune invita i cittadini che dovessero aver ricevuto comunicazioni non riferibili alla propria posizione a darne tempestiva segnalazione all’Ufficio Tributi.

L’Ufficio Tributi resta disponibile per informazioni e chiarimenti ai seguenti recapiti:

Tel. 0765 407232

Tel. 0765407235

email: tributi@comune.fianoromano.rm.it

Apertura ufficio:

– Martedì 10:00-12:00 e 15:30-17:30

– Mercoledì 10:00-12:00

– Giovedì 10:00-12:00 e 15:30-17:30