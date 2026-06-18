GUIDONIA – Nuovo accampamento abusivo: multe e ordine di allontanamento per i “Caminanti”

Nuovo sgombero di un accampamento abusivo nell’area industriale di Guidonia Montecelio.
Sopra e sotto, alcune immagini dello sgombero dei nomadi dall’area industriale di Guidonia
Questa mattina, giovedì 18 giugno, la Polizia Locale, con il supporto della Polizia di Stato, Carabinieri, della Guardia di Finanza e personale del Nucleo Tutela Ambiente-Fedra, ha proceduto allo sgombero di un insediamento abusivo presente nell’area industriale, nelle immediate vicinanze della frazione di Albuccione.
Secondo un comunicato stampa del Comune di Guidonia Montecelio, sono stati notificati cinque ordini di allontanamento, ciascuno accompagnato dalla relativa sanzione amministrativa.
Gli atti saranno ora trasmessi al Questore per i successivi adempimenti di competenza.
Lo sgombero dei nomadi dall’area industriale di Guidonia
L’ultimo sgombero di alcune famiglie di “Caminanti Siciliani” dall’area industriale di Guidonia risale allo scorso 30 aprile.
Nel corso dell’operazione sono stati elevati: 12 verbali per bivacco; 4 verbali per abbandono di rifiuti; 2 verbali per mancata revisione dei veicoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Al termine dell’intervento, tutti gli occupanti hanno lasciato l’area.
“Nel nostro Comune – aveva detto il Sindaco Mauro Lombardo presente sul posto – non saranno mai tollerate situazioni di illegalità e degrado, che continueremo a rimuovere e sanzionare con determinazione.
Ogni intervento delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e dei nostri Uffici va nella direzione di tutelare il territorio, garantire sicurezza ai cittadini e riaffermare il rispetto delle regole”.
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