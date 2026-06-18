GUIDONIA – Nuovo accampamento abusivo: multe e ordine di allontanamento per i “Caminanti”

“Nel nostro Comune – aveva detto il Sindaco Mauro Lombardo presente sul posto – non saranno mai tollerate situazioni di illegalità e degrado, che continueremo a rimuovere e sanzionare con determinazione.

Ogni intervento delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e dei nostri Uffici va nella direzione di tutelare il territorio, garantire sicurezza ai cittadini e riaffermare il rispetto delle regole”.