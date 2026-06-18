FIANO ROMANO – Convegno sulle nuove norme sulla sicurezza del lavoro

Si è svolto ieri presso l’Hotel “Il Ruspante” il convegno organizzato dall’Associazione Commercianti, Artigiani e Imprese di Fiano Romano sul tema “Le nuove norme sulla sicurezza del lavoro: tutte le novità apportate al D.Lgs. 81/08 dal nuovo Accordo Stato-Regioni”.

Un momento del convegno tenutosi ieri a Fiano Romano

L’attenta platea, composta da imprenditori e operatori economici del comprensorio di Fiano Romano, ha avuto l’opportunità di approfondire i più recenti aggiornamenti normativi grazie agli interventi di qualificati esperti del settore: l’ingegner Vanessa Paniccia, l’ingegner Giuliano Gentili, il geometra Alessandro Pia e il dottor Mirko Ametisti, che hanno affrontato il tema della sicurezza sul lavoro sotto molteplici aspetti tecnici, organizzativi e normativi.

Per l’Amministrazione Comunale sono intervenuti gli Assessori Massimiliano Brignola e Alessandro Quintiliani, nonché il Consigliere delegato Paolo Capelli, portando il saluto istituzionale e sottolineando l’importanza della diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Particolarmente apprezzato anche l’intervento di Marcello Falvo, Presidente della CNA Alto Lazio, che ha evidenziato il ruolo fondamentale della formazione e della prevenzione per la crescita e la competitività delle imprese.

L’ingegner Francesco Stoppa, Ispettore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rieti-Terni

Ha quindi preso la parola l’ingegner Francesco Stoppa, Ispettore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rieti-Terni, che si è soffermato sul nuovo quadro sanzionatorio previsto dalla normativa, esprimendo il proprio apprezzamento per l’iniziativa e complimentandosi con gli organizzatori per la qualità dell’evento.

Le conclusioni sono state affidate al Presidente dell’Associazione Commercianti, Artigiani e Imprese di Fiano Romano, Carlo Ceremigna, che ha annunciato la prossima pubblicazione degli atti del convegno, con una capillare distribuzione agli operatori economici del territorio.

Un altro momento del convegno di ieri all’Hotel “Il Ruspante”

Ha inoltre anticipato l’avvio di un programma di sensibilizzazione e informazione sul tema della sicurezza sul lavoro rivolto agli istituti scolastici del territorio, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione fin dalle giovani generazioni.

L’elevata partecipazione e l’interesse manifestato dai presenti confermano la centralità del tema della sicurezza sul lavoro e la necessità di continuare a promuovere momenti di confronto e aggiornamento dedicati alle imprese e ai professionisti del territorio.