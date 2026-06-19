GUIDONIA – Città più bella, alla nuova stazione 500 posti auto a pagamento

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 19 Giugno 2026

La giunta Lombardo approva l’accordo con Rete Ferroviaria Italiana

L’obiettivo dichiarato è potenziare l’intermodalità ferro-gomma e migliorare l’accessibilità della Stazione.

Tradotto: pagare il pedaggio per lasciare l’auto e prendere il treno per Roma.

Lo stabilisce la Delibera numero 79 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata ieri, giovedì 18 giugno, dalla giunta comunale di Guidonia Montecelio guidata dalla vice sindaca Paola De Dominicis.

Assente il sindaco Mauro Lombardo, l’Esecutivo ha approvato lo Schema di convenzione CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONEda stipulare tra il Comune e RFI S.p.A. per regolamentare la consegna definitiva ed il trasferimento degli oneri di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria della viabilità a servizio della nuova Stazione e lo Schema di Protocollo d’Intesa CLICCA E LEGGI IL PROTOCOLLO D’INTESAda stipulare tra il Comune e FS Park S.p.A. per la gestione di 12 anni dell’area di sosta nell’ambito della nuova Stazione.

FS Park è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Gruppo FS”), interamente partecipata da FS Sistemi Urbani S.p.A. (“FSSU”), statutariamente competente in materia di regolazione, gestione e controllo della sosta e dei parcheggi ed individuata quale gestore unico dei parcheggi per il Gruppo FS.

Quando il 5 luglio prossimo la nuova stazione ferroviaria diventerà operativa i pendolari troveranno un ampio parcheggio con 496 stalli a pagamento, oltre a 80 stalli gratuiti per la cittadinanza.

Ottanta stalli che, a giudicare dalla planimetria allegata alla delibera – CLICCA E GUARDA LA PLANIMETRIA -, sarebbero esterni all’area parcheggio della stazione. 

Stando al Protocollo d’Intesa, i cittadini potranno beneficiare della funzione di “kiss & ride” presente nelle maggiori stazioni italiane: si tratta di un’area concepita per dare la possibilità alle auto, sia pubbliche (taxi e ncc) che private, di accedere alla Stazione per effettuare soste brevi per le operazioni di carico e scarico dei passeggeri della stazione ferroviaria.

La sosta breve all’interno del piano Kiss & Ride è gratuita, ma è limitata alle sole operazioni di carico e scarico dei passeggeri della stazione, per il tempo strettamente necessario alla discesa o alla salita dall’auto, cioè per massimo 15 minuti.

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