GUIDONIA – “Ricoverate mia figlia disabile psichica”: l’appello di mamma Gloria alle istituzioni

Da Gloria Deisori di Guidonia riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta firmata insieme al marito Salvatore Crimi e indirizzata al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, al Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Lazio:

“Mi chiamo Gloria Deisori e sono la mamma di Miriam Crimi, una ragazza di 26 anni, fragile, affetta da ritardo mentale, da un grave disturbo del comportamento e da epilessia parziale.

Anni fa ho dovuto denunciare mia figlia per maltrattamenti e percosse nei miei confronti: mi teneva sotto minaccia se non otteneva ciò che voleva, minacciando tutta la famiglia.

A gennaio 2026 Miriam è stata dimessa dalla struttura “Opera Don Guanella” con una relazione inviata al magistrato di sorveglianza.

I sanitari hanno espresso parere favorevole al rientro a domicilio, ritenendo Miriam pronta a tornare a casa.

Preciso che Miriam si trova in misura restrittiva, con obbligo di firma e sei mesi di prova disposti dal magistrato, oltre alla responsabilità dei servizi territoriali ASL.

Ad oggi Miriam ha manifestato le stesse identiche crisi comportamentali, mettendoci in una condizione di ansia continua, giorno dopo giorno.

Dopo tali episodi di pericolosità, il magistrato di sorveglianza, la dottoressa Angela Salvo, con l’ordinanza 320/2026, ha invitato i servizi per disabili adulti ASL Roma 5 – PUA a proseguire il trattamento terapeutico con l’inserimento in una struttura residenziale specialistica, coinvolgendo i seguenti Dipartimenti di Salute Mentale:

– Direttore Giuseppe Nicolò

– U.O.C. DSM-DP, CSM

– Direttore Cristina Silvestrini

– U.O.S. CSM, responsabile dott. Alessandro Lega

Le patologie di Miriam non le consentono di essere autonoma.

Noi genitori chiediamo, con urgenza, una collocazione terapeutica adeguata e risposte concrete da parte della politica regionale.

Mi appello al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e all’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

Mi appello al Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e alla politica territoriale affinché si assumano la responsabilità di questa grave situazione, cercando risorse d’emergenza per scongiurare una tragedia imminente.

Attendo un vostro riscontro”.