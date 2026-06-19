MONTELIBRETTI – Sapori e suoni d’Irlanda al “Saint Patrick’s Day”

Torna l’appuntamento con la settima edizione del “Saint Patrick’s Day-Summer edition” che si svolgerà venerdì 26 e sabato 27 giugno al Parco della Resistenza a Montelibretti.

Birra e gastronomia irlandese, ma soprattutto danze, concerti e animazione per i più piccoli, il tutto in una scenografia che catapulterà il pubblico nei verdi prati irlandesi tra fate e folletti.

Si inizia venerdì 26 alle 18:30 con l’animazione per i più piccoli e con il campo storico dell’associazione Tyrslog che simulerà combattimenti, artigianato e scene di vita quotidiana dei vichinghi che colonizzarono l’Irlanda.

Durante le due serate poi, sul palco del Saint Patrick si esibiranno le due scuole di danze tipiche irlandesi della “Rois Dance School” e “ASD Clover”, che oltre alle loro esibizioni, coinvolgeranno i partecipanti nei tipici balli dell’isola verde smeraldo.

Per quanto riguarda i concerti invece, venerdì toccherà al gruppo folk “Angeli & Demian”, mentre per il sabato è previsto il ritorno dei “Folkamiseria” che , dopo aver girato l’Europa, solcheranno il palco di Montelibretti subito dopo l’esibizione delle cornamuse a cura della “City of Rome Pipe Band”.

Folletti, fate, concerti e fiumi di birra, che trasformeranno la location montelibrettese in un vero e proprio ambiente fiabesco.

Il tutto a cura dell’associazione culturale “Il Veliero”.