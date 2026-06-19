TIVOLI – Parcheggi e negozi a Parco Rosmini, i verdi: “Uno scempio continuo”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Parco Rosmini, via ai sondaggi per costruire parcheggi e negozi, da Renato Sabini, co-responsabile di Alleanza Verdi e Sinistra di Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

Renato Sabini, co-responsabile di Alleanza Verdi e Sinistra di Tivoli

“Lo scempio continuo!!

Dopo il l’abbattimento degli alberi al “Cavallino” ed ai Giardini Garibaldi, dopo le potature inopportune e fuori stagione un po ovunque , dopo l’inadempienza del Sindaco e della Sua Amministrazione, rispetto a quanto approvato dal Consiglio Comunale, sul nuovo acquedotto Acea, che, tra l’altro, distruggerà una delle strade più belle di Tivoli, piena di importanti resti archeologici immersi in un habitat unico al mondo, dipinta e celebrata da illustri pittori e da famosi scrittori , menzionata nel “gran Tour” dell’800, la Via di Pomata, dopo il taglio dei secolari platani di fronte agli stabilimenti ex-Pirelli, ora tocca al Parco Rosmini, polmone verde del centro cittadini, oggetto di carotaggi per una “fantomatica” quanto inutile realizzazione di un parcheggio sotterraneo con annesso “Centro Commerciale” (questo tanto per difendere il commercio locale).

L’ingresso del Centro di Formazione Professionale “Antonio Rosmini” di Tivoli

Non è dato sapere, sulla base di quali indirizzi, e soprattutto sulla base di quali studi, si impegnino soldi pubblici, per opere, perlomeno discutibili.

Uno scorcio di Parco Rosmini

Si dice che Tivoli abbia bisogno di parcheggi, appunto si dice, e sul si dice si impegnano risorse pubbliche.

Magari di un parcheggio , in periferia c’è bisogno, ma non in centro, ricordiamo che i parcheggi nei centri, sono attrattori di veicoli e portano traffico, notiamo, senza fare studi dispendiosi, semplicemente leggendo i monitor che segnalano la disponibilità dei due parcheggi in centro, che c’è sempre disponibilità di posti, tranne del giorno di mercato (basterebbe spostarlo dove non crea problemi) .

Un centro commerciale in pieno centro, be… inutile commentare, basterebbe chiederlo ai commercianti del centro per avere una risposta!!!!!!!!!

Al Parco Rosmini di Tivoli sono iniziati i sondaggi

Immaginate cosa accadrebbe a Tivoli durante i lavori per la realizzazione di tale progetto, un inferno a cui diciamo fin da subito NO!

In ogni caso, caro Sindaco, quando si interviene pesantemente sui beni pubblici, è buona creanza avvertire e coinvolgere le associazioni e i cittadini”.