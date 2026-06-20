GUIDONIA – “Cena da Champions”: serata di passione giallorossa al Roma Club

Una serata all’insegna della passione giallorossa, dell’amicizia e della condivisione.

È questo lo spirito della “Cena da Champions”, l’evento organizzato dal Roma Club Guidonia “Massimiliano Di Vittorio 1985”, in programma il prossimo venerdì 26 giugno alle ore 20.00 presso la sede di Via Adorno Camarotta 5 a Guidonia.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di aggregazione per i tifosi romanisti del territorio, che avranno l’opportunità di trascorrere una serata insieme celebrando i colori giallorossi e rafforzando il senso di appartenenza alla grande famiglia romanista.

La cena sarà offerta gratuitamente dal club a tutti i partecipanti che sottoscriveranno la tessera associativa per la stagione 2026/2027, al costo di 20 euro.

La tessera consentirà inoltre l’accesso al club per la visione gratuita di tutte le partite della Roma durante l’intera stagione sportiva.

L’evento è a prenotazione obbligatoria e gli organizzatori invitano tutti gli interessati a confermare la propria presenza quanto prima per consentire una migliore organizzazione della serata.

Passione, amicizia e condivisione: valori che da sempre contraddistinguono il Roma Club Guidonia e che saranno al centro di una serata pensata per vivere insieme l’amore per la Roma.