MONTEROTONDO – Quattro incendi in pochi giorni, il sindaco: “Caccia al piromane”

A rendere pubblico il caso ieri pomeriggio, sabato 21 giugno, è stato il sindaco Riccardo Varone con un post sulla sua pagina Facebook istituzionale.

Stando al suo racconto nella tarda mattinata di ieri la “ Protezione Civile Monterotondo” è intervenuta con due mezzi per l’ennesimo incendio in alcuni terreni in via Tagliamento, supportando la squadra dei vigili del fuoco con una autobotte.

“È il quarto caso in pochi giorni e dunque sicuramente sono tutti di origine dolosa – denuncia pubblicamente il sindaco Varone – Intervenuta anche la Polizia Locale di Monterotondo che sta lavorando per accertare le responsabilità di chi ha commesso questi reati ambientali che il codice penale italiano prevede punibili dai 3 ai 10 anni di reclusione.

In attesa di avere sviluppi sulla vicenda, ringrazio pubblicamente i nostri volontari di Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale, nonché quelli dei Vigili del Fuoco intervenuti a supporto”.