ROMA EST – Tentata rapina col coltello sul bus: presi 4 minori 

I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno identificato e denunciato 4 minorenni, gravemente indiziati, a vario titolo di tentata rapina e porto abusivo di armi.

I fatti risalgono alla mattinata dello scorso 16 giugno quando un uomo di 46 anni, residente in zona, si è presentato presso la locale Stazione dell’Arma per denunciare il fatto che quattro giovani che erano con lui in precedenza sul bus, lo avevano seguito, una volta sceso alla fermata e lo avevano minacciato con un coltello nel tentativo di rapinarlo.

Lui per risposta si è rifugiato presso la vicina caserma dei Carabinieri di San Basilio dove ha chiesto aiuto.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di intercettare e bloccare immediatamente l’intero gruppo.

I quattro minori – tre dei quali già noti alle forze dell’ordine e uno incensurato – sono stati tutti identificati.

Si tratta di tre ragazzi nati a Roma tra i 14 e 15 anni e di un 15enne nato in Montenegro, tutti residenti nella Capitale.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è stata immediatamente informata dai Carabinieri della Stazione Roma San Basilio che hanno inviato sul conto dei giovani una dettagliata informativa ipotizzando i reati di tentata rapina in concorso e porto abusivo di armi.