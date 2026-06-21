TIVOLI – Inaugurato il campo da basket per Augusto Pennacchi

di Francesca Romana Severini

Augusto Pennacchi, il 18enne di Villa Adriana deceduto in seguito ad un incidente in moto

È stato inaugurato sabato 13 giugno, al Parco Malala di Villa Adriana, il campo da basket dedicato ad Augusto Pennacchi, il diciottenne di Villa Adriana travolto e ucciso da un centauro che – sotto effetto di cocaina e alcol – ha invaso la sua corsia nel tragico incidente in moto avvenuto il 1 giugno del 2025 a Palombara Sabina.

Il campo da basket; sotto, un momento del torneo

La giornata, partecipata e intensa, è stata caratterizzata dal torneo di basket “Augusto 3vs3”, che ha visto sfidarsi 16 squadre composte da giovani di diverse età, provenienti anche da varie parti d’Italia.

Per diverse ore il campo si è animato di gioco, entusiasmo e condivisione, nel segno dello sport che Augusto amava.

A conquistare il primo posto è stata la squadra “I Secchi”, formata dagli ex compagni di squadra del giovane.

Secondo posto per “I Triboli”, arrivati da Perugia, mentre la terza posizione è andata ai “Warriors”, con la partecipazione di Claudio, fratello di Augusto, insieme all’artista Matteo Baruz, coinvolto nella realizzazione del murales del campo.

La famiglia di Augusto Pennacchi inaugura il campo da basket insieme al sindaco

Nel corso dell’evento si è tenuto anche il momento istituzionale dell’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità locali: il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, il vicesindaco Giorgio Strafonda, l’assessore allo sport Cinzia Lauri e i rappresentanti dell’associazione “La Voce dei Diritti”.

Il tradizionale taglio del nastro ha rappresentato un momento simbolico, accompagnato da parole di ringraziamento e condivisione, durante le quali è stato sottolineato il valore sociale e profondo dell’iniziativa.

Particolarmente significativo il contributo diretto della famiglia, che ha reso possibile la realizzazione del campo non solo dal punto di vista economico, ma anche attraverso un impegno concreto e personale.

I familiari hanno infatti partecipato attivamente ai lavori, contribuendo anche alla realizzazione e alla colorazione di alcune parti del murales a lui dedicato.

Sono state numerose le persone presenti, unite dal desiderio di ricordare non solo la sua storia, ma soprattutto “Pen”, come veniva chiamato dagli amici: un ragazzo solare, sognatore, profondamente innamorato della vita.

A racchiudere il senso più profondo di questa giornata sono le parole della sorella Ilaria: “Augusto ha donato la vita agli altri; noi vi doniamo questo campo.

Oggi vi consegniamo un altro pezzo di mio fratello.

Abbiatene cura, per sempre, con amore”.