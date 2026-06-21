GUIDONIA – Musica Indie e Rap al “Summer Beer Colleverde”: sul palco Fead & Daem

Si chiamano Fead & Daem, sono due amici inseparabili, nati nel 2005 e cresciuti insieme nella periferia romana.

A dicembre del 2023 hanno iniziato a fare musica Indie e Rap quasi per gioco e ora formano il duo musicale “F3D UNION”:

Fead & Daem, si esibiranno sul palco del il “Summer Beer Colleverde”, la sesta edizione di un evento organizzato dalla Pro Loco di Colleverde presieduta da Andrea Serena, col patrocinio della Città di Guidonia Montecelio ( Stasera, domenica 21 giugno,, si esibiranno sul palco del il, la sesta edizione di un evento organizzato dallapresieduta da, col patrocinio della CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

L’esibizione del duo musicale F3D UNION si svolgerà in piazza, con inizio previsto intorno alle ore 22:30, e rappresenterà il momento conclusivo della manifestazione estiva che, ogni anno a metà giugno, richiama numerosi cittadini e visitatori del territorio. I “F3D UNION” proporranno una serata di musica dal vivo pensata per accompagnare la chiusura della festa, in un contesto di aggregazione e partecipazione che da anni caratterizza l’evento della Pro Loco di Colleverde che nelle due serate di venerdì e sabato ha fatto registrare il sold out.

La forza “F3D UNION” risiede nella fusione di due anime distinte ma complementari: LEGGI ANCHE TIVOLI - Sagre vietate in piazza Garibaldi: la Fiera dello Street Food si fa all’Anfiteatro di Bleso Fead è l’autore dei testi, che raccontano con onestà esperienze personali e il quotidiano. Le sue parole sono a volte tormentate e profonde, altre volte si tingono di leggerezza e autoironia, creando un mosaico di emozioni autentiche. Daem è il produttore delle basi, attingendo da generi diversi per creare sonorità uniche che si fondono in modo sorprendente con la potenza emotiva dei testi. La loro “UNION” è, come amano definirla, “una strada a due corsie”: viaggiano affiancati, condividendo intenti e passioni, ma senza mai perdere le proprie identità individuali.