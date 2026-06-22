SETTECAMINI – SuperEnalotto, centrato un “5” alla tabaccheria del “Big Ben Cafè”

Il SuperEnalotto premia la Città del Nordest.

Come riporta Agipronews, nell’estrazione di sabato 20 giugno 2026 è stato centrato un “5” da 29.100 euro e 35 centesimi presso la tabaccheria interna al “Big Ben Cafè”, storico bar di Via Tiburtina 1383, a Settecamini.

Nel giro di 14 mesi la Dea Bendata passa per la seconda volta nella tabaccheria che da 11 anni è gestita dalla 34enne Valentina Iannello.

Il 26 aprile 2025, infatti, un fortunato giocatore aveva vinto 500 mila euro con un gratta e vinci “Numerissimi” acquistato presso la tabaccheria interna al “Big Ben Cafè” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il protagonista della storia a lieto fine fu un 60enne italiano residente a Settecamini, professione fabbro e cliente abituale del “Big Ben Cafè”.

Tra un espresso e un pacchetto di sigarette, il 60enne aveva deciso di acquistare un tagliando da 5 euro di “Numerissimi”: si tratta di un gratta e vinci con un premio massimo pari a mezzo milione di euro in cui si devono scoprire prima i 16 “Numeri Vincenti” e successivamente si devono grattare quelli delle 8 giocate e in particolare solo i numeri corrispondenti, cioè uguali, a quelli rinvenuti nei “Numeri Vincenti”.

L’artigiano, grattando la prima fila dei numeri vincenti, scoprì i numeri 23 e 89, gli stessi rinvenuti alla giocata numero 2: accanto ai numeri 89 e 23, il premio più ambito da 500.000 euro.