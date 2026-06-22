GUIDONIA – Pusher preso con sei etti di hashish e 32 dosi di cocaina

A bordo della sua utilitaria, percorreva vie poco frequentate fermandosi qualche minuto per intrattenersi con diverse persone.

Una routine quotidiana che non è passata inosservata.

Così mercoledì 3 giugno a Villanova di Guidonia gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato un 25enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 22 giugno, dalla Questura di Roma, gli investigatori in borghese della Sezione Anticrimine hanno seguito a distanza il sospetto pusher, bloccato e controllato non appena ha parcheggiato l’auto sotto la sua abitazione.

Durante la perquisizione nel porta oggetti dello sportello, lato conducente, i poliziotti hanno trovato 3 buste in cellophane contenenti ciascuna altri 10 involucri pieni di cocaina.

Denaro in contanti, nelle rispettive somme di 95 e 280 euro, è stato invece trovato sul sedile del passeggero ed all’interno del marsupio dell’uomo.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato altresì al rinvenimento, sulla scrivania della camera da letto, di 6 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi, altre 22 dosi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 4.000 euro in contanti dentro un portafogli.

La Procura di Tivoli ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto.