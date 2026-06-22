TIVOLI – Dosi di crack e cocaina nascoste nel passeggino: pusher beccato nel parco

All’apparenza, un padre esemplare a passeggio con la compagna e il loro bambino nel passeggino.

In realtà, la carrozzella era utilizzata per trasportare la droga da cedere ai “clienti”.

Il parco pubblico denominato “La Villetta”, nel Centro di Tivoli

Così sabato 13 giugno gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 34enne italiano incensurato residente nella Città dell’Arte.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 22 giugno, dalla Questura di Roma, gli agenti in borghese della Sezione Anticrimine hanno notato la coppia e il bimbo accanto ad una panchina nel parco pubblico denominato “La Villetta”, tra via Roma e via Tiburtina, nel Centro di Tivoli.

A destare i sospetti degli investigatori è stata la circostanza che il trentaquattrenne “armeggiasse” nei pressi della carrozzina.

Quando i poliziotti hanno fermato per un controllo la famiglia mentre stava uscendo dall’area verde, l’uomo è apparso piuttosto nervoso: addosso, in un calzino, aveva 3 dosi di cocaina mentre negli slip aveva occultato 8 dosi della stessa sostanza e 9 di crack.

Altre 18 dosi di crack e 14 di cocaina erano nascoste nel poggia gambe del passeggino, in una busta trasparente.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito inoltre di scoprire, su un soppalco in legno, una vera e propria serra di canapa indiana costituita da 13 piante di varie dimensioni, comprese tra i 5 ed i 50 centimetri, dotata di lampade e ventilatore-aeratore per serra.

Altre dosi di cocaina, hashish ed ecstasy, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, erano invece nascoste nella scrivania del salone.