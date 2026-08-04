PALOMBARA SABINA – Intervento sulla rete idrica

Disagi in vista per alcuni cittadini di Palombara Sabina a causa di un guasto alla rete idrica che ha richiesto un intervento straordinario da parte dei tecnici di Acqua Pubblica Sabina.

La rottura sta causando possibili abbassamenti della pressione e interruzioni temporanee del servizio in diverse zone del territorio comunale. Tra le aree interessate figurano Viale Tivoli, Via Alcide De Gasperi, Via Pietro Bennicelli, Via Teofilo da Corte, Via dei Mercati, Via delle Pilozze, Via del Grottino, Strada di Piedimonte e le zone limitrofe.

Gli operai sono già al lavoro per completare la riparazione e consentire il ritorno alla normale erogazione. Il servizio dovrebbe tornare regolare nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, a partire dalle ore 15, salvo eventuali imprevisti durante le operazioni.

La società informa inoltre che, una volta ripristinata la fornitura, potrebbero verificarsi per breve tempo fenomeni di torbidità dell’acqua: sarà sufficiente lasciarla scorrere per alcuni minuti.

Per eventuali emergenze o segnalazioni è disponibile il servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24 al numero verde 800 210992.

Dì Francesca Romana Severini