FONTE NUOVA – Controlli a tappeto nella notte: sei denunciati e 9 segnalati per consumo di droga

Sei persone denunciate, nove segnalate alla Prefettura di Roma per consumo di droga e due attività commerciali sanzionate.

E’ in sintesi il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità, effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, con l’ausilio di personale dell’Asl Roma 5 e della Polizia Locale di Fonte Nuova.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 23 giugno, dal Comando provinciale dell’Arma, l‘operazione si è sviluppata tra la sera di venerdì 19 e la notte di sabato 20 giugno nei comuni di Mentana e Fonte Nuova ed ha interessato in modo specifico le arterie nevralgiche dei centri abitati, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno denunciato 6 persone.

In particolare, due donne di origine marocchina, di 51 e 24 anni, sono state bloccate subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un assuntore, poi segnalato alla Prefettura, mentre il 23enne di origine albanese è stato fermato e trovato in possesso di 5 grammi di crack e 7 grammi di cocaina, suddivisi in più dosi.

Altri due uomini, di 30 e 40 anni, sono stati denunciati poiché portavano con sé, senza giustificato motivo, oggetti atti ad offendere ed entrambi erano in possesso anche di modica quantità di stupefacente e per questo sono stati segnalati alla Prefettura di Roma.

Infine, una 29enne è stata denunciata poiché sorpresa alla guida di una autovettura senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio.

Altre 9 persone, infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Sequestrati complessivamente oltre 10 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina ed un grammo di eroina.

I controlli dei Carabinieri, unitamente a personale dell’Asl Roma 5 ed alla Polizia Locale di Fonte Nuova sono stati estesi anche ad alcuni esercizi di vicinato nel comune di Fonte Nuova.

Due le attività commerciali sanzionate per un importo complessivo di 2.000 Euro, per lievi carenze igienico sanitarie.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 200 persone e controllato oltre 120 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 9.000 euro.