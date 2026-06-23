TIVOLI – Grande successo per la Giornata dedicata all’Arte

Si è conclusa con grande partecipazione di pubblico la Giornata dedicata all’Arte organizzata da Alberone Eventi APS presso il Parco Lotti Antonelli e Piazza Generale Enrico Riziero Galvaligi di Tivoli Terme.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito della Seconda Edizione della “Festa al Parco”, manifestazione ospitata dalla famiglia Giannone, che nel corso di tre giornate ha proposto musica, cultura, spettacolo e momenti di aggregazione per il territorio.

La manifestazione ha preso il via venerdì con una serata musicale animata da un’orchestra dal vivo, è proseguita sabato con uno spettacolo tributo a Vasco Rossi e si è conclusa domenica con una giornata interamente dedicata all’arte, organizzata da Alberone Eventi APS.

Nella mattinata di sabato si è inoltre svolta la cerimonia commemorativa dedicata al Generale Enrico Riziero Galvaligi, durante la quale è stata deposta una corona d’alloro alla presenza di autorità civili e militari, in un momento di profondo significato istituzionale e di memoria condivisa.

Nel corso della giornata di domenica è intervenuto anche il consigliere comunale Enrico Pagliaroli, che ha portato ai presenti il saluto dell’Amministrazione Comunale di Tivoli.

La giornata artistica si è aperta nelle prime ore del mattino con il 1° Concorso di Pittura Estemporanea “Colori in Libertà”, che ha trasformato il Parco Lotti Antonelli in un grande laboratorio creativo a cielo aperto.

Dopo la timbratura delle tele da parte dell’organizzazione, gli artisti partecipanti si sono cimentati nella realizzazione delle proprie opere immerse nel suggestivo scenario del parco.

Doriano Gioia, Germana Piazza ed Enrico Sartori: i giurati del concorso di pittura

Alle ore 15.00 le opere sono state consegnate alla commissione giudicatrice composta da tre professionisti del settore: il critico d’arte Doriano Gioia, il docente d’arte professor Enrico Sartori e l’insegnante di pittura Germana Piazza.

Al termine delle valutazioni sono stati proclamati i vincitori:

Lucilla Livi vincitrice del concorso di pittura

• 1° classificata: Lucilla Livi con l’opera n. 8;

• 2° classificato: Luca Binda con l’opera n. 10;

• 3ª classificata: Tatiana Concas con l’opera n. 5.

Le tre opere vincitrici

Oltre ai premi destinati ai primi tre classificati, Alberone Eventi APS ha consegnato un attestato di partecipazione a tutti gli artisti presenti, quale riconoscimento per l’impegno, la creatività e il contributo offerto alla riuscita della manifestazione.

Ai vincitori sono stati inoltre consegnati i certificati ufficiali attestanti il primo, il secondo e il terzo posto ottenuti nel concorso.

L’associazione ha infine conferito targhe di riconoscimento ai componenti della giuria per la professionalità, la competenza e la disponibilità dimostrate.

In serata ha preso il via la prima selezione del New Voice Talent On Tour, il nuovo format itinerante, dedicato alla valorizzazione dei talenti canori emergenti e non solo, aperto a concorrenti di tutte le età.

Giorgio Massimi, Alessandra Filippi e Lina Maurizio: i giurati del New Voice Talent On Tour

A valutare le esibizioni una giuria composta da professionisti di grande esperienza:

• Alessandra Filippi, cantante, scrittrice e Vocal coach;

• Giorgio Massimi, compositore, docente di canto e voce dei Never Dream;

• Lina Maurizio, da anni impegnata nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti.

Sofia Composto, vincitrice della terza edizione del New Voice Talent

Ospite della serata è stata Sofia Composto, vincitrice della terza edizione del New Voice Talent, svoltasi il 30 aprile 2026 in Piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia.

La sua presenza ha rappresentato una significativa testimonianza del percorso di crescita e delle opportunità offerte dal talent ai giovani artisti, regalando al pubblico un momento particolarmente apprezzato.

La qualità delle esibizioni ha reso particolarmente impegnativo il lavoro della giuria, tanto da rendere necessario uno spareggio tra due concorrenti giunti a pari merito, chiamati a una seconda esibizione prima della votazione definitiva.

Le prime tre finaliste del New Voice Talent On Tour

Accedono direttamente alla finalissima del 30 aprile 2027, che si svolgerà a Villanova di Guidonia in Piazza San Giuseppe Artigiano, le prime tre finaliste del New Voice Talent On Tour:

• Giada Carrubba, selezionata dalla giuria tecnica;

• Chiara Orlando, selezionata dalla giuria tecnica;

• Marta Colantoni, scelta dal pubblico.

I finalisti hanno conquistato l’accesso diretto alla finale grazie a performance particolarmente apprezzate.

Giada Carrubba ha emozionato il pubblico con l’interpretazione di “Creep” dei Radiohead.

Chiara Orlando ha invece presentato in anteprima il suo brano inedito “Adesso o mai più”, scritto dalla stessa artista e in uscita il prossimo 3 luglio.

Marta Colantoni, selezionata dal pubblico, ha conquistato gli spettatori con la sua interpretazione di “Hallelujah” nella versione resa celebre da Lucy Thomas.

Le prossime tappe del New Voice Talent On Tour saranno:

• 18 luglio 2026 – Parco dei Frutti, Guidonia;

• 1° agosto 2026 – Parco G. M. Cutuli, Villanova di Guidonia;

• 17 settembre 2026 – Festa della Beata Maria Vergine di Loreto, Guidonia.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione sono stati gli interventi del poeta Paolo Cordaro, che ha proposto al pubblico la lettura di due proprie opere, e le esibizioni della Nuova Accademia Danza Incontro, che ha presentato due apprezzate coreografie.

Sopra Fabio Proietti, sotto Silvia Proietti: sono i due presentatori della serata

La serata, condotta da Fabio Proietti e Silvia Proietti, si è conclusa poco prima della mezzanotte con uno spettacolo pirotecnico che ha salutato una giornata intensa e partecipata, seguita con entusiasmo dal pubblico fino all’ultimo momento.

Fabio Proietti e Gloria Giannone, titolare del Dream Coffee

Particolarmente significativo è stato il momento della consegna di una targa di ringraziamento a Gloria Giannone, titolare del Dream Coffee, in rappresentanza della famiglia Giannone, per l’ospitalità e la collaborazione dimostrate nell’ambito della Festa al Parco.

“Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida iniziativa – dichiara il Presidente di Alberone Eventi APS, Fabio Proietti – Un grazie speciale va agli artisti, ai concorrenti del talent, ai giurati, agli sponsor, ai tecnici del service, alla famiglia Giannone per l’ospitalità, a Telephoto di Guidonia per il servizio di foto e video e soprattutto al numeroso pubblico che ha scelto di condividere con noi una giornata dedicata all’arte in tutte le sue forme.

La grande partecipazione registrata rappresenta per noi uno stimolo a continuare a investire nella cultura, nella musica e nella valorizzazione dei talenti del territorio”.

Un ringraziamento particolare va inoltre a tutti i componenti di Alberone Eventi APS che, con impegno, passione e spirito di servizio, hanno contribuito alla realizzazione di un evento che ha saputo unire pittura, musica, poesia, danza e partecipazione popolare in un’unica grande festa dell’arte.