GUIDONIA – Ncc, presto il bando per il rilascio di 34 licenze

Il fabbisogno dei servizi di taxi e noleggio di autovetture con conducente a Guidonia Montecelio è di 34 autorizzazioni.

Lo stabilisce la delibera numero 96 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata mercoledì scorso 22 luglio dalla giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo.

Con la delibera l’Esecutivo prende atto del nuovo regolamento sui criteri per la determinazione del fabbisogno dei servizi di noleggio con conducente approvato il primo aprile da Città Metropolitana di Roma Capitale e trasmette il fascicolo al Consiglio comunale per la necessaria ratifica del numero individuato di 34 autorizzazioni NCC e della contestuale modifica dell’articolo 4 del Regolamento Comunale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Applicando il regolamento a Guidonia Montecelio, il fabbisogno complessivo risulta pari a 34 autorizzazioni NCC, 12 delle quali risultano già rilasciate e in circolazione, mentre 22 rappresentano il numero ulteriore di autorizzazioni da rilasciare per raggiungere il fabbisogno complessivo individuato dal nuovo impianto regolamentare.

“Non appena avremo espletato tutte le formalità con Città Metropolitana, predisporremo il bando per l’assegnazione delle licenze NCC – spiega Valentina Torresi, Assessora ai Trasporti della Città di Guidonia Montecelio – la delibera approvata dalla giunta parla di 34 licenze, numero che nasce dai nuovi criteri approvati dalla ex Provincia, autorizzazioni pronte per essere rilasciate sul territorio comunale ovviamente previa pubblicazione del bando. Arriviamo così ad una vera svolta per la città, al termine del complesso iter che ci ha visto protagonisti insieme a Palazzo Valentini”.

“Auspico su questo tema grande condivisione in Consiglio Comunale nella discussione per l’approvazione della delibera – commenta Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio – Davanti ad una grande domanda di mobilità da parte dei cittadini, una amministrazione comunale responsabile ha il dovere di dare risposte puntuali e concrete: il bando NCC sarà una vera rivoluzione per la nostra Città, una opportunità da cogliere per continuare a supportare le nostre comunità, i nostri territori e promuovere la presenza di servizi adeguata alle necessità delle persone”.