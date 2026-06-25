FIANO ROMANO – Via Tiberina, nell’area verde comunale apre un punto ristoro: via al bando

Il Comune di Fiano Romano ha deciso di affidare in concessione un’area verde pubblica in via Tiberina a titolo oneroso.

Lo stabilisce la delibera numero 99 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata venerdì 12 giugno dalla giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso.

Con l’atto viene approvato il bando di gara – CLICCA E LEGGI IL BANDO DI GARA – per affidare la gestione dell’area verde di circa 420 metri quadrati al chilometro 19 della via Tiberina per la durata di 9 anni rinnovabili, durante i quali saranno ammortizzati gli investimenti.

Il canone concessorio da corrispondere al Comune è stato determinato in 900 euro l’anno.

Il bando fa seguito alla proposta progettuale presentata dall’imprenditore fianese Natale De Vincenti relativamente alla manutenzione e pulizia dell’area verde di arredo viario con il posizionamento di panchine, portarifiuti, piantumazioni di abbellimento, la cui funzione è quella di consentire il miglioramento del decoro urbano.

Come contropartita De Vincenti ha chiesto la possibilità di utilizzo dell’area per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche (food truck) con installazione di una nuova tettoia/gazebo in legno di circa 36 metri quadrati

Il canone annuale era stato determinato in 3 mila euro decurtando da tale cifra sia gli oneri per la manutenzione ordinaria del verde, stimati in 400 euro l’anno, sia un ammortamento per gli investimenti sostenuti per 1.700 euro l’anno, pertanto il Comune di Fiano Romano aveva concluso per un canone annuale complessivo di 900 euro.

Stando al bando di gara, successivamente all’approvazione della graduatoria provvisoria, l’imprenditore Natale De Vincenti sarà invitato ad esercitare diritto di prelazione attraverso formale accettazione, da porre in essere entro 30 giorni, delle stesse condizioni offerte dall’aggiudicatario del bando di gara.

Qualora il Proponente accettasse le condizioni offerte dall’aggiudicatario, si procederà alla sottoscrizione del contratto di concessione con il Proponente stesso.

In caso contrario, si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione del contratto – CLICCA E LEGGI IL CONTRATTO – con l’aggiudicatario della gara.