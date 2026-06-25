FIANO ROMANO – Il parcheggio pubblico diventa privato: scattano i divieti per furgoni e camper

Sulla carta è un parcheggio pubblico, ma potrebbe sembrare un’area privata dedicata alla sosta di furgoni, camion e camper.
Una situazione più volte denunciata dai cittadini di Fiano Romano.
Per questo ora l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso ha deciso di mettere ordine nel parcheggio pubblico adiacente alla via Tiberina sottostante al cavalcavia di via Palmiro Togliatti.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 70 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata lunedì 22 giugno dal Comandante della Polizia Locale Fabrizio Arpino.
Con l’atto viene consentita la sosta soltanto alle autovetture e viene vietata a tutti gli altri veicoli con possibilità di rimozione.
Dall’ordinanza emerge che diversi cittadini residenti hanno più volte richiesto una regolamentazione degli spazi di sosta dei veicoli nel parcheggio pubblico laterale al sottostante il cavalcavia di Via Togliatti in quanto perennemente occupato da autocarri e camper.
Richiesta condivisa dall’Amministrazione comunale, trattandosi di area pubblica di piccole dimensioni e non idonea alla sosta di altri veicoli.
Così il Comandante dei vigili urbani è stato autorizzato a procedere in merito in modo da destinare il parcheggio alla sola sosta delle autovetture non solo quotidianamente ma soprattutto nei giorni in cui Piazza Nassiriya è occupata dal mercato settimanale e/o in occasioni di manifestazioni.