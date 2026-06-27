GUIDONIA – Città più bella: a pulire il parco pubblico ci pensano i volontari

Azione di riqualificazione a Guidonia Centro presso il Parco intitolato al compianto Maggiore dell’Aeronautica militare Roberto Giontella, noto Meteorologo della Rai.

A realizzarla stamane, sabato 27 giugno, sono state l’Associazione “ Retake Guidonia” e l’ Associazione Promozione Sociale “Azione Cittadina”.

I cittadini volontari hanno voluto dedicare un po’ del loro tempo per curare e restituire bellezza al Parco ubicato tra viale Roma e via Motta, a ridosso del quale peraltro è posizionato anche un importante monumento dedicato alle vittime della strada e curato dalla “Associazione Guidonia Vittime Strada e Disabilità” ( AGVSD”.

L’area verde era ormai invasa da erba alta e da numerosi rifiuti, deiezioni canine, cicche di sigarette e molta plastica.

“Chiediamo collaborazione a tutti i cittadini di Guidonia – è l’appello dei volontari – AIUTATECI mantenendo pulito ed utilizzando gli appositi cestini.

Se la città è più bella e vivibile stiamo meglio tutti. Grazie come sempre alla Tekneko che puntualmente collabora con noi per il ritiro dei sacchi di rifiuti raccolti.

Il nostro motto è….. INSIEMECELAFAREMO”.