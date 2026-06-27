GUIDONIA – Città più bella: a pulire il parco pubblico ci pensano i volontari

Azione di riqualificazione a Guidonia Centro presso il Parco intitolato al compianto Maggiore dell’Aeronautica militare Roberto Giontella, noto Meteorologo della Rai.
A realizzarla stamane, sabato 27 giugno, sono state l’Associazione “Retake Guidonia” e l’Associazione Promozione Sociale “Azione Cittadina”.
I cittadini volontari hanno voluto dedicare un po’ del loro tempo per curare e restituire bellezza al Parco ubicato tra viale Roma e via Motta, a ridosso del quale peraltro è posizionato anche un importante monumento dedicato alle vittime della strada e curato dalla “Associazione Guidonia Vittime Strada e Disabilità” (AGVSD”.
L’area verde era ormai invasa da erba alta e da numerosi rifiuti, deiezioni canine, cicche di sigarette e molta plastica.
“Chiediamo collaborazione a tutti i cittadini di Guidonia – è l’appello dei volontari – AIUTATECI mantenendo pulito ed utilizzando gli appositi cestini.
Se la città è più bella e vivibile stiamo meglio tutti. Grazie come sempre alla Tekneko che puntualmente collabora con noi per il ritiro dei sacchi di rifiuti raccolti.
Il nostro motto è….. INSIEMECELAFAREMO”.
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