MENTANA – Vede la ex parlare con un uomo in strada: lo uccide 

Ha notato la ex conversare con un uomo in strada.

Una scena che gli avrebbe scatenato una rabbia senza freni, acuita dall’uso di droghe.

Così all’alba di oggi, sabato 27 giugno, Daniele C., italiano di 49 anni, ha ucciso il rivale di 46, Mauro Turso, ed è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo e della Stazione di Mentana, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica di Tivoli.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli di Roma, gravemente indiziato di omicidio.

Secondo un comunicato stampa diffuso nella serata di oggi dal Comando provinciale dell’Arma, i fatti sono avvenuti alle prime luci dell’alba di oggi, verso le ore 05:00 circa, in via di Sant’Antonio, quando i Carabinieri della Stazione di Mentana, allertati dell’Ares 118, sono intervenuti per una lite in corso tra due uomini.

Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno constatato che Mauro Turso era a terra e versava già in gravissime condizioni come riferito dal personale medico intervenuto.

Trasportato immediatamente in codice rosso presso l’ospedale di Monterotondo, l’uomo è giunto in arresto cardiocircolatorio ed è deceduto.

Sul posto i Carabinieri hanno identificato anche il 49enne Daniele C., gravemente indiziato di essere autore dell’aggressione, presumibilmente nata per motivi di gelosia.

Le immediate attività investigative compiute dai Carabinieri della locale Stazione unitamente alla Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tivoli, hanno permesso di ricostruire l’accaduto.

In particolare Daniele C., transitando con la propria autovettura in via Sant’Antonio, avrebbe notato Turso conversare con una giovane donna.

Da ulteriori accertamenti sarebbe emerso che l’aggressore e la donna avessero avuto una breve relazione sentimentale terminata qualche settimana fa.

L’uomo, notata la scena, sarebbe quindi sceso dall’auto e, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si sarebbe scagliato contro il 46enne colpendolo violentemente con calci e pugni, facendolo cadere a terra, tanto da provocarne la morte.