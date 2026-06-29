CANTALUPO IN SABINA – Daniele Mencarelli presenta il romanzo “Quattro presunti familiari”

Venerdì 3 luglio, alle ore 19, l’antico Parco Camuccini di Cantalupo in Sabina ospiterà lo scrittore e poeta Daniele Mencarelli, che presenterà il suo ultimo romanzo, “Quattro presunti familiari”.

A dialogare con l’autore sarà la scrittrice Teresa Cuparo.

L’incontro sarà introdotto dal giornalista e scrittore Italo Arcuri, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco Paolo Rinalduzzi.

Daniele Mencarelli è poeta e scrittore, tra le voci più apprezzate della narrativa italiana contemporanea. Autore di romanzi di grande successo come “La casa degli sguardi” e “Tutto chiede salvezza”, vincitore del Premio Strega Giovani e divenuto una serie televisiva, nelle sue opere esplora con profondità i temi della fragilità, delle relazioni umane e della speranza.

In “Quattro presunti familiari”, edito da Sellerio, il ritrovamento di uno scheletro dà avvio a un’indagine che diventa soprattutto un viaggio nelle vite e nei legami di quattro persone, in un romanzo intenso che intreccia mistero, memoria e umanità.

Un’occasione per incontrare uno degli autori più autorevoli della narrativa italiana contemporanea e approfondire i temi del suo nuovo libro in una cornice di grande fascino come il suggestivo Parco Camuccini.

“Accogliere Daniele Mencarelli a Cantalupo in Sabina – afferma il Sindaco Paolo Rinalduzzi – significa vivere un incontro che va oltre la presentazione di un libro: è un’esperienza di parole che toccano, che interrogano e che restano.

Il Festival della Letteratura nasce per questo, per creare momenti capaci di unire le persone attraverso la bellezza del racconto”.

Per chi vuole, per chi può, l’appuntamento è in agenda.