CICILIANO – Smarrisce il sentiero, donna recuperata dal Soccorso Alpino

Doppio intervento nella giornata di ieri, domenica 28 giugno, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio in provincia di Roma e in provincia di Rieti.
Il CNSAS del Lazio è intervenuto con delle squadre di terra nel territorio del comune di Ciciliano, per soccorrere una donna che aveva smarrito il sentiero finendo in una zona impervia.
Arrivate sul luogo, le squadre del CNSAS hanno rapidamente provveduto ad individuare la donna e a tradurla in una zona agevole, facendosi largo nella fitta vegetazione.
Una volta ricondotta sulla strada, è stata affidata agli accertamenti, per alcune escoriazioni, da parte dei sanitari dell’ambulanza del 118, accorsa sul posto insieme ai Carabinieri, alla Protezione Civile di Ciciliano e ai Vigili del Fuoco.
Il CNSAS è intervenuto anche nel comune di Castel di Tora, in provincia di Rieti, per soccorrere una donna infortunatasi ad una caviglia mentre percorreva il sentiero che porta alle Cascate delle Vallocchie.
Sul posto si portava immediatamente l’eliambulanza, con l’equipe sanitaria ed il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino a bordo, che provvedevano a fornire le prime cure del caso e a mettere in sicurezza l’infortunata, per poi evacuarla tramite verricello e condurla in ospedale.
Sul posto intervenuti anche l’ambulanza con i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.
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