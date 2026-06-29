CASTEL MADAMA – I vent’anni di attività dell’asilo nido “Il Girasole”

Si è svolta venerdì 26 giugno a Castel Madama la festa per i 20 anni di attività dell’asilo nido il Girasole.

Una serata speciale, ricca di emozioni, un momento speciale di condivisione e festa dedicato ai bambini con la partecipazione di tante famiglie, volontari e amici, rallegrata dall’animazione del Mago Sarin.

“Vent’anni di storie, sorrisi, pianti, crescita ed emozioni.

Una grande famiglia”, l’ha definita la fondatrice Sabrina Grippo, che ha ringraziato l’ex sindaco di Castel Madama Alfredo Scardala che nel 2006 contribuì alla realizzazione di un sogno insieme all’ex parroco, padre Vincenzo Fantasia.

“Un grazie speciale va a tutte le famiglie che in questi anni hanno creduto in noi, affidandoci la cosa più preziosa che avevano: i loro bambini – ha detto Sabrina Grippo – Ogni mamma, papà e nonno entrato da questo cancello hanno contribuito a creare ciò che siamo.

Grazie per la fiducia, per l’affetto e per aver condiviso con noi un pezzetto così importante della vostra vita.

Un grazie speciale va alla mia famiglia, i miei genitori, mio marito e le mie figlie, mia sorella, mio cognato Marco che mi hanno sempre sostenuta e incoraggiata anche nei momenti difficili”.

“Un pensiero particolare va a Melania che vent’anni fa ha creduto nel mio sogno e mi ha aiutata a trasformarlo in realtà – prosegue Sabrina Grippo – Insieme ne abbiamo passate tante.

Nel 2021 ha scelto di intraprendere nuovi percorsi professionali, ma il suo contributo resterà per sempre una parte importante della storia de Il Girasole.

Per questo le va il mio più sincero e affettuoso grazie.

Un ringraziamento altrettanto importante a chi ha lavorato nel corso degli anni e soprattutto allo staff che oggi condivide con me questa meravigliosa avventura.

Il vostro impegno, la professionalità, la vostra pazienza e l’amore che donate ogni giorno ai bambini”.