MONTEFLAVIO – Torna lo “Strange Days Festival”: Musica Urban, Boxe e Motori

Il countdown è ufficialmente iniziato.

Il 10, 11 e 12 luglio, la splendida cornice del Parco Pubblico di Monteflavio, immersa nella Sabina romana, tornerà a vibrare con lo Strange Days Festival.

Organizzato dalla Pro Loco, l’evento si conferma una delle realtà estive più interessanti e autentiche del Lazio e mantiene intatta la sua filosofia più amata: l’ingresso è totalmente gratuito.

Quest’anno il festival propone un mix perfetto che unisce i pesi massimi della musica urban italiana a grandi momenti di sport e passioni su due ruote.

Il Programma dell’Evento

Venerdì 10 luglio | Il Weekend si accende con VillaBanks: La serata inaugurale vedrà come headliner d’eccezione VillaBanks, pronto a infiammare il palco con le sue hit e il suo stile inconfondibile. Ad accompagnare la serata ci saranno anche artisti emergenti, band e dj set per ballare fino a tarda notte.

Sabato 11 luglio | Massimo Pericolo & Harley Davidson: Il sabato si preannuncia memorabile. Durante la giornata, gli appassionati delle due ruote potranno rifarsi gli occhi con una spettacolare mostra di moto Harley Davidson. La sera, i riflettori si accenderanno su uno dei rapper più crudi, autentici e amati d’Italia: Massimo Pericolo, che porterà sul palco tutta l’energia dei suoi live.

Domenica 12 luglio | Una giornata sul ring: Lo Strange Days non è solo musica, ma anche comunità e aggregazione. L’ultima giornata del festival sarà infatti interamente dedicata alla boxe, trasformando l’area in un’arena di sport e rispetto, prima del dj set finale che chiuderà la manifestazione.

Non Solo Palco: Food, Drink e Comunità

Tre giorni di concerti no-stop, ma anche ottima cucina locale, birra fresca e aree relax immerse nella natura dei Monti Lucretili.

Lo Strange Days Festival dimostra ancora una volta come la musica e la cultura possano valorizzare il territorio, creando un’esperienza estiva accessibile a tutti e impossibile da dimenticare.

Info Utili:

Date: 10-11-12 Luglio

Location: Parco Pubblico, Monteflavio (RM)

Ingresso: Gratuito