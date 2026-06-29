GUIDONIA – Città più bella, il Comune gestirà la viabilità d’accesso alla nuova stazione

A Guidonia Montecelio inizia il conto alla rovescia per l’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di Guidonia-Colle Fiorito prevista per domenica prossima 5 luglio.

Da parte sua il Comune ha adottato il provvedimento per gestire la nuova viabilità.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 242 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata venerdì 26 giugno dal Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi.

Con l’atto viene classificato la strada d’accesso alla nuova stazione come categoria “F” ovvero “strada urbana”, anziché “E” (strada urbana di quartiere): in tal modo la via viene destinata anche a parcheggio gratuito per la cittadinanza con 80 stalli sul lato destro in entrata, della larghezza di 2 metri, inoltre avrà 2 corsie a doppio senso di marcia della larghezza di 3 metri.

Dall’ordinanza emerge che il provvedimento è stato emesso sulla base della Delibera numero 79 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – con la quale giovedì 18 giugno la giunta comunale di Guidonia Montecelio ha approvato lo Schema di convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – da stipulare tra il Comune e RFI S.p.A. per regolamentare la consegna definitiva ed il trasferimento degli oneri di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria della viabilità a servizio della nuova Stazione e lo Schema di Protocollo d’Intesa – CLICCA E LEGGI IL PROTOCOLLO D’INTESA – da stipulare tra il Comune e FS Park S.p.A. per la gestione di 12 anni dell’area di sosta nell’ambito della nuova Stazione.

FS Park è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Gruppo FS”), interamente partecipata da FS Sistemi Urbani S.p.A. (“FSSU”), statutariamente competente in materia di regolazione, gestione e controllo della sosta e dei parcheggi ed individuata quale gestore unico dei parcheggi per il Gruppo FS.