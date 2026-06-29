PONZANO ROMANO – Dieci ore senza acqua

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 29 Giugno 2026

Acea assicura un rifornimento con autobotti 

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica, mercoledì 01 luglio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si potranno verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua sull’intero territorio comunale del Comune di Ponzano Romano, piccolo centro di 1200 abitanti nella Valle del Tevere.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso: via Cavour.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

 

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

 

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

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