TIVOLI – Fra José è il nuovo parroco della chiesa di San Francesco

Passaggio di testimone alla guida della comunità religiosa di San Francesco a Tivoli.

La chiesa di San Francesco a Tivoli

Lo ha deciso ieri, domenica 28 giugno, il Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina Monsignor Mauro Parmeggiani, che ha nominato Amministratore Parrocchiale con tutti i diritti e i doveri del Parroco, Fra José Manuel Ávila Garcia.

Fra José Manuel Ávila Garcia è il nuovo parroco della chiesa di piazza Trento

Fra José proviene da Vignano in provincia di Siena dove è stato Vice parroco della Basilica di San Bernardino: subentra in sostituzione di Fra Sergio Antonio Martínez Gómez, OFM, che lascia la Parrocchia Santa Croce davanti Villa d’Este dopo oltre sei anni.

Fra Juan Antonio Morán de León è il nuovo vice parroco di San Francesco a Tivoli

Arriva da Vignano anche il Vicario Parrocchiale Fra Juan Antonio Morán de León, OFM, nominato dal Vescovo Parmeggiani in sostituzione di Fra José Federico Topete Rodríguez, OFM.