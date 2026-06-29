TIVOLI – Fra José è il nuovo parroco della chiesa di San Francesco

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 29 Giugno 2026

Arriva dalla provincia di Siena insieme al vice fra Juan

Passaggio di testimone alla guida della comunità religiosa di San Francesco a Tivoli.

 

La chiesa di San Francesco a Tivoli

 

Lo ha deciso ieri, domenica 28 giugno, il Vescovo della Diocesi di Tivoli e di Palestrina Monsignor Mauro Parmeggiani, che ha nominato Amministratore Parrocchiale con tutti i diritti e i doveri del Parroco, Fra José Manuel Ávila Garcia.

 

Fra José Manuel Ávila Garcia è il nuovo parroco della chiesa di piazza Trento

 

Fra José proviene da Vignano in provincia di Siena dove è stato Vice parroco della Basilica di San Bernardino: subentra in sostituzione di Fra Sergio Antonio Martínez Gómez, OFM, che lascia la Parrocchia Santa Croce davanti Villa d’Este dopo oltre sei anni.

 

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Fra Juan Antonio Morán de León è il nuovo vice parroco di San Francesco a Tivoli

 

Arriva da Vignano anche il Vicario Parrocchiale Fra Juan Antonio Morán de León, OFM, nominato dal Vescovo Parmeggiani in sostituzione di Fra José Federico Topete Rodríguez, OFM.

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