GUIDONIA – Accoltellato in strada, grave 30enne italiano

Passanti e residenti lo hanno visto discutere animatamente con due persone per poi accasciarsi a terra, colpito alle spalle da una coltellata.

E’ quanto accaduto nella serata di oggi, giovedì 9 luglio, a largo Trieste, a Villalba di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’aggressione si è consumata verso le ore 19,40 nel cortile del complesso di case popolari di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio.

La vittima è un 37enne italiano già noto alle forze dell’ordine, cresciuto nel comprensorio popolare e attualmente residente a Villalba di Guidonia.

Dopo essere stato attinto da una pugnalata all’altezza del rene sinistro, l’uomo è stato aiutato da un amico che lo ha immediatamente trasportato a bordo di una vettura verso l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Durante il tragitto il 37enne avrebbe perso parecchio sangue, per questo l’amico ha fermato l’auto sulla via Tiburtina a Villa Adriana e attirato l’attenzione di un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Guidonia Montecelio in transito verso Roma.

Il personale sanitario ha subito prestato le prime cure al ferito, trasportandolo al pronto soccorso del nosocomio di via Parrozzani.

Le condizioni del 37enne di Villalba di Guidonia sono considerate gravi, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Tivoli.