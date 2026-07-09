PALOMBARA SABINA – Città in lutto per la morte di Antonio Tomassetti

Palombara Sabina è in lutto per la scomparsa di Antonio Tomassetti, venuto a mancare improvvisamente a seguito di un malore. La notizia, lanciata dal sito ufficiale del Palombara Calcio, ha suscitato profonda commozione tra tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali.

Presidente dell’FC Palombara Calcio a 5, Antonio Tomassetti era una figura di riferimento nel panorama sportivo locale. La passione per il calcio a 5 e l’impegno profuso negli anni lo avevano reso un punto di riferimento per atleti, dirigenti e appassionati. In passato aveva inoltre indossato la maglia del Palombara Calcio, società alla quale era rimasto profondamente legato anche dopo la conclusione dell’attività agonistica.

Molto conosciuto anche per la sua attività lavorativa, era titolare, insieme al fratello, dell’Autoricambi F.lli Tomassetti, storica realtà di Palombara Sabina che dal 1952 si occupa della vendita di ricambi e accessori per auto di alta qualità. Grazie al lavoro svolto nel corso degli anni e ai rapporti costruiti quotidianamente con clienti e amici, era diventato un volto familiare e stimato da intere generazioni di cittadini.

A ricordarlo con parole di grande affetto è stato anche il Palombara Calcio, che ha voluto rendergli omaggio attraverso un messaggio di cordoglio, sottolineando il forte legame con i colori rossoblù e il prezioso contributo offerto sia da calciatore sia da dirigente sportivo. Un tributo che testimonia la stima e il rispetto conquistati nel corso degli anni all’interno del mondo sportivo cittadino.

Fin dalle prime ore successive alla diffusione della notizia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Amici, tifosi, dirigenti e semplici cittadini hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia, ricordando Antonio come una persona generosa, disponibile e sempre pronta ad aiutare il prossimo.

Dalle tante testimonianze emerge il ritratto di un uomo capace di lasciare un segno profondo nella comunità palombarese. In molti ne ricordano il carattere affabile, il sorriso, la correttezza e la capacità di instaurare rapporti sinceri con chiunque lo incontrasse.

Antonio Tomassetti lascia la moglie e due figlie, alle quali in queste ore si stringono l’affetto e la vicinanza dell’intera comunità.

La scomparsa di Antonio Tomassetti rappresenta una perdita importante non solo per il mondo dello sport locale, ma per l’intera comunità di Palombara Sabina, che oggi saluta una persona stimata e benvoluta. Alla famiglia Tomassetti giunge l’abbraccio dell’intero paese, unito nel ricordo di un uomo che ha saputo distinguersi per umanità, passione e autentico attaccamento ai valori dello sport.

Daniele Di Cerbo