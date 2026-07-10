TIVOLI – Tribunale, nota di chiarimenti dell’Ufficio Spese di Giustizia agli avvocati

In relazione al comunicato stampa – CLICCA E LEGGI IL COMUNICATO STAMPA – del Direttivo della Camera Penale di Tivoli – riguardante le repliche all’intervista della Presidente del Tribunale – dal Dirigente del Tribunale di Tivoli Dario Quintavalle riceviamo e pubblichiamo una nota di chiarimenti relativi alle liquidazioni in favore dei difensori indirizzata alla Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli Eliana Lelli e al Presidente delle Camere Penali di Tivoli Fabio Frattini:

“Le dichiarazioni della Presidente durante la cerimonia di immissione in servizio del Presidente di Sezione intendevano sottolineare le conseguenze della netta riduzione del personale PNRR, avvenuta il 1° luglio dopo i provvedimenti ministeriali di stabilizzazione.

Il Tribunale di Tivoli ha infatti perso 16 Funzionari AUPP e 1 Funzionario tecnico amministrativo: una contrazione che, inevitabilmente, rallenterà la produttività complessiva dell’Ufficio.

Ciò premesso, l’Ufficio Spese di Giustizia non ha mai interrotto le proprie attività.

Negli ultimi anni, al contrario, sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro dedicati proprio allo smaltimento delle istanze.

Ad oggi, l’arretrato è ridotto a sole 400 istanze pervenute negli ultimi mesi che, su disposizione della Presidente, verranno smaltite entro la fine di agosto da otto funzionari ex AUPP.

Desidero inoltre sottolineare che, mentre in molti uffici giudiziari italiani le attività subivano sospensioni a causa delle ferie residue del personale PNRR in scadenza di contratto, a Tivoli il personale in servizio ha garantito la continuità delle attività con dedizione e spirito di servizio, portando a termine tutti gli impegni.

Certo di aver chiarito la situazione, assicuro la massima attenzione nel vigilare sul corretto funzionamento delle cancellerie e confermo la piena disponibilità a un confronto costruttivo sulle criticità che riterrete di segnalare”.