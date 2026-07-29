SAN CESAREO – Scomparso dalla Rsa, chi ha visto Lino?

Lino Ponzo ha 88 anni e deve assumere farmaci salvavita, ma verso le ore 15 di ieri pomeriggio, martedì 28 luglio, si è allontanato dalla Rsa di San Cesareo in cui era ricoverato.

Per questo ieri sera è stato lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

Alto un metro e 60 per 55 chilogrammi, Lino ha capelli bianchi stempiato e occhi verdi.

Al momento della scomparsa indossava bermuda blu, polo color corda, sandali in cuoio marrone scuro.

È importante ritrovarlo presto in quanto deve assumere farmaci.

Chiunque abbia informazioni importanti può contattare il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.