TIVOLI – Cinema all’aperto: al Parco Arcobaleno si proietta il film “La storia infinita”

Domenica 2 agosto, dalle ore 21:00, al Parco Arcobaleno di Tivoli Terme ci sarà il primo appuntamento di “Echi di Storie”, la rassegna di cinema all’aperto ideata dal Comune di Tivoli: un itinerario estivo che attraversa quartieri, parchi e luoghi simbolici della città.

Ogni pellicola è preceduta da un’introduzione musicale originale, curata dalle associazioni e dalle scuole di musica locali. Un preludio dal vivo per entrare nell’atmosfera del film e ascoltarne, prima ancora delle immagini, temi, suggestioni ed echi.

Domenica la serata si aprirà con l’esibizione del trio vocale femminile “Charmonie”, con celebri brani del repertorio pop italiano.

A seguire sarà proiettato “La storia infinita”, il celebre film diretto da Wolfgang Petersen e tratto dall’omonimo romanzo di Michael Ende, un classico del cinema fantasy.

La scelta di “La storia infinita” riflette pienamente lo spirito della rassegna.

La pellicola deve infatti una parte significativa della sua forza evocativa alla colonna sonora composta da Giorgio Moroder e Klaus Doldinger.

La celebre “Neverending Story” è divenuta uno dei brani più iconici degli anni Ottanta, con oltre sette milioni di copie vendute, contribuendo a rendere il film un fenomeno culturale che continua ancora oggi a essere riscoperto da nuove generazioni.

La conferma di come la musica amplifica la storia narrata, rafforzando le emozioni e rendendole iconiche.

L’ingresso è libero.

Per il programma completo della rassegna e ulteriori informazioni: www.echidistorie.it